In Zauchensee findet im alpinen Weltcup 2021/22 heute eine Abfahrt der Damen in Zauchensee statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Zauchensee sind heute die besten Abfahrerinnen der Welt im Einsatz. Setzt Sofia Goggia ihre Siegesserie fort? Das erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker zum Rennen.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Zauchensee heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige Abfahrt ist das erste von zwei Rennen im Salzburger Zauchensee. Morgen steht noch ein Super-G-Bewerb an. Die Dominatorin der bisherigen drei Abfahrten in dieser Weltcup-Saison war die Italienerin Sofia Goggia, die alle Rennen gewann. Auch heute führt der Weg zum Sieg nur über die Speedspezialistin.

Vor Beginn: Die besten Abfahrerinnen der Welt gehen heute ab 10.45 Uhr auf die Piste.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Abfahrt der Damen in Zauchensee.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Zauchensee heute live im TV und Livestream

Das Rennen wird heute live im Free-TV im ZDF und auf Eurosport zu sehen sein. Die Übertragung des ZDF mit Kommentator Aris Donzelli beginnt um 10.40 Uhr, bei Eurosport 1 geht die Übertragung bereits um 10.30 Uhr los.

Die Abfahrt der Damen in Zauchensee läuft im ZDF und bei Eurosport auch im Livestream. Der Livestream des ZDF ist kostenlos, um das Rennen im Eurosport Player zu sehen, fallen monatliche Kosten in Höhe von 6,99 Euro an.

Ebenfalls live verfolgen könnt Ihr das Rennen bei DAZN. Möglich macht das eine Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport.

Der Preis für ein DAZN-Abo beträgt entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen