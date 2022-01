Das Weltcup-Wochenende im thüringischen Oberhof geht in die zweite Runde: Erster Tagesordnungspunkt ist das Mixed-Staffelrennen. Den Liveticker zum Event findet Ihr hier.

Zum ersten Mal in der Weltcup-Saison 2021/22 gehen Frauen und Männer gemeinsam an den Start. Jedes Land stellt ein Team aus vier Athletinnen und Athleten, die jeweils eine Strecke von insgesamt 7,5 Kilometern zu absolvieren haben.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Biathlon: Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Wer sind die Favoriten?

Es ist die erste Mixed-Staffel dieser Saison und somit gleichzeitig die Generalprobe für die olympischen Spiele in Peking. Traditionell sind Mannschaften aus Norwegen und Frankreich stets zuerst zu nennen, wenn es um den Kreis der Favoriten auf den Tagessieg geht. Auch die Staffeln aus Belarus, Schweden und Italien muss man auf dem Zettel haben. Dagegen haben die Russen nicht ihre erste Garde aufgestellt und sich dadurch ist eine leichte Außenseiterrolle geschoben.

Swiss-Team fehlen Weger und Häcki

Als krasser Außenseiter wird das Quartett aus der Schweiz in das Rennen gehen. Benjamin Weger muss den Weltcup in Oberhof aufgrund eines positiven Coronatests auslassen, zudem ist auch Lena Häcki nicht auf der Startliste zu finden. Damit müssen die Eidgenossen auf ihre beiden Aushängeschilder verzichten. Sebastian Stalder, Serafin Wiestner, Elisa Gasparin und Aita Gasparin ist es nun vorbehalten, das bestmögliche Ergebnis aus der schwierigen Situation herauszuholen.

Was ist für den ÖSV möglich?

Auch der österreichische Skiverband zählt im Kampf um die vorderen Plätze nicht zu den Favoriten. Lisa Theresa Hauser und Simon Eder sind später für die Single-Mixed-Staffel nominiert und deswegen nicht am Start. David Komatz belegte am Vortag im Sprint lediglich den 89. Platz und hat nun die Chance, es als Startläufer des ÖSV besser zu machen. Felix Leitner, Julia Schwaiger sowie Katharina Innerhofer folgen auf den weiteren Positionen, die ebenfalls gestern allesamt keinen guten Job gemacht haben.

DSV ohne Herrmann und Kühn

Die Staffel des deutschen Skiverbandes zählt auf dem heimischen Kurs in Oberhof nicht zu den Top-Favoriten. Sowohl Denise Herrmann als auch Johannes Kühn, die in den jeweiligen Gesamtweltcup-Wertungen am besten platziert sind, erhalten am heutigen Tage eine Verschnaufpause. Roman Rees, der gestern im Sprint als Fünfter positiv überraschte, übernimmt stattdessen den ersten Part und wird anschließend auf Benedikt Doll übergeben. Auf der dritten Position läuft die sichere Schützin und Lokalmatadorin Vanessa Voigt, bevor Vanessa Hinz als Schlussläuferin an der Reihe ist.

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Biathlon-Weltcups in Oberhof! Die Mixed-Staffel steht in Thüringen auf dem Programm, bei der jeweils zwei Männer sowie zwei Frauen einer Nation um den Tagessieg kämpfen. Um 12:15 Uhr soll es losgehen.

Biathlon: Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wer das heutige Rennen live im TV oder Livestream anschauen möchte, der kann auf die Übertragung der ARD zurückgreifen. Das Event wird Teil der Sportschau-Sendung sein, welche um 11.53 Uhr beginnt.

Biathlon: Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker - Der Weltcup-Gesamtstand der Damen und Herren

Der vierte Weltcup der Saison führt die Damen und Herren des Biathlons nach Oberhof. Doch was ist eigentlich der aktuelle Stand der Dinge in den Weltcup-Tabellen?