In Garmisch-Partenkirchen findet heute das zweite Springen der Vierschanzentournee statt. SPOX tickert das Neujahrsspringen für Euch live mit.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf geht das zweite Springen bei der Vierschanzentournee heute ebenfalls in Bayern über die Bühne. Die Athleten sind heute auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen gefragt. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keinen Sprung.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das erste Springen in Oberstdorf gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem norwegischen Trio Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik. Deutschlands Tournee-Hoffnung Karl Geiger beendete den Bewerb auf Rang fünf. In der gestrigen Qualifikation war jedoch ein anderer Deutscher Mann des Tages. Markus Eisenbichler setzte sich knapp vor Kobayashi und Geiger durch.

Vor Beginn: Das zweite von insgesamt vier Wettkämpfen geht heute auf der Großen Olympiaschanze um 14 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport kümmern sich heute um die Übertragung im Free-TV. Aber auch im Livestream bieten beide Sender das Neujahrsspringen an. Während der öffentlich-rechtliche Sender seinen Livestream kostenlos anbietet, verlangt Eurosport dafür Geld.

Wer jedoch über ein DAZN-Abonnement verfügt, kann dies umgehen. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden nämlich rund um die Uhr auf der Plattform angeboten. Damit könnt Ihr neben der Vierschanzentournee unter anderem auch Fußball, US-Sport, Tennis oder Handball live verfolgen.

Für das Abo fallen entweder pro Monat 14,99 Euro oder pro Jahr 149,99 Euro an.

Vierschanzentournee: Der Stand nach dem 1. Springen