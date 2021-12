Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf geht es bei der Vierschanzentournee für die besten Skispringer der Welt in Garmisch-Partenkirchen weiter. Alle Informationen zum traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am kommenden Samstag findet bei der Vierschanzentournee das traditionelle Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen statt. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ist das Neujahrsspringen das zweite und gleichzeitig letzte Springen, welches in Deutschland ausgetragen wird. Danach wandert der Skisprung-Zirkus weiter nach Innsbruck und Bischofshofen in Österreich.

Vierschanzentournee, Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wird am Samstag, den 1. Januar, ausgetragen werden. Start der Veranstaltung ist um 14.00 Uhr. Das Neujahrsspringen wird in diesem Jahr erneut ohne Zuschauer stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sehen sich die Veranstalter gezwungen, das Spektakel ohne Fans auszutragen.

Das wird auch für die beiden letzten Springen der Tournee in Innsbruck und Bischofshofen gelten. Laut Veranstalter waren dort erst 7500 Zuschauer eingeplant. Doch die weitere Verbreitung der Omikron-Variante macht diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewann im letzten Jahr der Pole Dawid Kubacki vor Halvor Egnor Granerud und Piotr Zyla. Karl Geiger erreichte beim letzten Neujahrsspringen den fünften Rang. Kann er dieses Ergebnis am Samstag toppen?

Das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen seht Ihr am kommenden Samstag sowohl im Free-TV als auch in diversen Livestreams, live und in voller Länge.

Im Free-TV seht Ihr die Übertragung des Neujahrsspringen im ZDF und auf Eurosport live und vollumfänglich. Die Vorberichte zum Springen beginnen beim Sportsender schon um 13.40 Uhr. Ab 14.00 beginnt das Event.

Ab 13.45 beginnt die Übertragung im ZDF. Für den öffentlich-rechtlichen Sender wird das Spektakel von Stefan Bier und Toni Innauer kommentiert.

Auf DAZN seht Ihr das Neujahrsspringen heute im live und in voller Länge im Livestream. Aufgrund einer Kooperation der beiden Sender übernimmt DAZN dabei die Übertragung von Eurosport. Ab 13.40 seht Ihr beim Streamingdienst das Spektakel live.

© getty Karl Geiger ist aktuell Führender im Gesamtweltcup. Kann er in diesem Jahr die Vierschanzentournee gewinnen?

Im ZDF könnt Ihr das Neujahrsspringen ebenfalls im Livestream verfolgen. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

Eurosport bietet auch einen Livestream des Events an, welchen Ihr mit dem Eurosport Player sehen könnt. Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr beim Sportsender ein kostenpflichtiges Abo.

Auf SPOX könnt Ihr das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im ausführlichen Liveticker verfolgen. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Vierschanzentournee: Die Gewinner der letzten Jahre

Jahr Sieger Nation 2011/12 Gregor Schlierenzauer Österreich 2012/13 Gregor Schlierenzauer Österreich 2013/14 Thomas Diethart Österreich 2014/15 Stefan Kraft Österreich 2015/16 Peter Prevc Slowenien 2016/17 Kamil Stoch Polen 2017/18 Kamil Stoch Polen 2018/19 Ryōyū Kobayashi Japan 2019/20 Dawid Kubacki Polen 2020/21 Kamil Stoch Polen