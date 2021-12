Zum 16. Weltcuprennen dieser Saison sind die Skirennfahrerinnen am heutigen Tag im österreichischen Lienz geladen. Wo Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr jetzt.

Die Saison geht weiter, doch Corona bleibt ein Teil davon. Im dritten der insgesamt vier Weltcuprennen auf österreichischem Boden werden tiefgreifende Restriktionen erwartet. Unter anderem sollen keine Zuschauer zugelassen werden und auch obligatorische Abläufe, wie die Startnummernauslosung und die Siegerehrung fallen weg.

Das letzte Rennen hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Schauplatz waren die französischen Alpen in der Region Courchevel. Während der zwei Rennen machten vor allem zwei Athletinnen auf sich aufmerksam: Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und die Schwedin Sara Hector. Beide gewannen jeweils eines der Rennen und wurden einmal Zweite. Shiffrin nimmt heute jedoch coronabedingt nicht am Rennen teil.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: FiS Ski alpin-Weltcup 21/22

FiS Ski alpin-Weltcup 21/22 Rennen: Nummer 16 von 38

Nummer 16 von 38 Ort: Lienz, Österreich

Lienz, Österreich Datum: Dienstag, 28. Dezember 2021

Dienstag, 28. Dezember 2021 Uhrzeit: 10.00 - 13.00 Uhr

© getty Ganze sieben Jahre musste die Schwedin Sara Hector auf ihren zweiten Weltcupsieg warten. Vergangene Woche gewann sie schließlich das zweite Rennen in Courchevel vor der WM-Führenden Shiffrin.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute live im TV und Livestream

Wie man es auch aus vergangenen Rennen in dieser Saison gewohnt ist, werden sich auch diesmal wieder der Privatsender Eurosport und die ARD die Übertragung teilen. Letztere ist allerdings nur zum Teil dabei.

Datum Event Uhrzeit Eurosport 1-

Übertragung ARD-

Übertragung Dienstag, 28. Dezember Riesenslalom 1. Lauf 10.00 Uhr ab 09.45 Uhr ab 11.15 Uhr Dienstag, 28. Dezember Riesenslalom 2. Lauf 13.00 Uhr ab 13.00 Uhr ab 12.50 Uhr Mittwoch, 29. Dezember Slalom 1. Lauf 10.00 Uhr ab 09.45 Uhr ab 11.15 Uhr Mittwoch, 29. Dezember Slalom 2. Lauf 13.00 Uhr ab 13.00 Uhr 12.50 Uhr

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute im Livestream

Wie gewohnt gibt es mehrere Möglichkeiten, auf das Liveprogramm von Eurosport zuzugreifen. Um alle Optionen im Blick zu behalten, kommt jetzt die Übersicht für Euch:

DAZN - 14,99€ pro Monat oder 149,99€ pro Jahr

149,99€ pro Jahr JOYN+ - 6,99€ pro Monat

- 6,99€ pro Monat Eurosport-Player - 5,99€ pro Monat oder 49,99€ pro Jahr

Die günstigste Option in diesem Fall wäre der hauseigene Eurosport-Player. Für 5,99€ im Monat oder 49,99€ pro Jahr bekommt Ihr Zugriff auf die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2. Ein größere Programmvielfalt wird Euch auf JOYN+ geboten: Alle TV-Sender, ob öffentlich-rechtlich oder privat (außer RTL), könnt Ihr hier werbefrei genießen. Mit dabei sind natürlich auch die beiden Eurosport-Kanäle.

Die umfangreichste Option ist natürlich die Streamingplattform DAZN. Ob Fußball (Bundesliga, Champions League), Basketball (NBA), American Football (NFL) oder auch Darts - hier sollte für alle etwas dabei sein. Darüber hinaus sind seit einigen Monaten, dank einer Kooperation beider Unternehmen, auch die beiden Eurosport-Sender im Liveprogramm integriert. Hier könnt Ihr direkt das Abo abschließen, das am Besten zu Euch passt.

Eine teilweise Übertragung bietet zudem auch die ARD an. Während der zweiten Lauf erst ab 11.15 Uhr, also deutlich nach dem Start, gezeigt wird, könnt Ihr den weiten Lauf schon von Beginn an sehen. Hier kommt Ihr zum Livestream in der Mediathek.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute live im TV

Wer eine Übertragung im linearen Fernsehen bevorzugt, der hat gegenüber dem Livestream einen Vorteil: Sie ist komplett kostenlos. Alles, was Ihr tun müsst, um die Rennen zu verfolgen, ist, den TV-Sender Eurosport 1 aufzurufen. In den meisten Fällen ist er bereits Teil des regulären Senderangebots. Sofern das nicht der Fall ist, solltet Ihr einfach einen Sendersuchlauf durchführen und schon ist er dabei.

Die zweite Möglichkeit ist, wie auch im Livestream, der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Im Rahmen der Sportschau-Sendung wird der erste Lauf nur zum Teil, der zweite jedoch komplett ausgestrahlt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute im Liveticker bei SPOX

Viele von Euch mögen es vielleicht schon kennen: Auch diesmal sind wir von SPOX wieder mit einem Liveticker am Start. Wer also nicht die Möglichkeit hat, das Rennen live zu sehen, der sei herzlich eingeladen, alles Wesentliche in schriftlicher Form zu verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker des Riesenslaloms der Damen am Dienstag

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Lienz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Weltcup-Gesamtstand