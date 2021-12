Skispringen, Übertragung: 1. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Skisprung-Weltcup der Männer steht heute das erste Einzelspringen in Engelberg an. Wie Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Darüber werdet Ihr in diesem Artikel aufgeklärt.

Nun ist Engelberg an der Reihe! Nach einem dreitägigen Aufenthalt im deutschen Klingenthal, wiederum nach den Stationen Russland (Nizhny Tagil), Finnland (Ruka/Kuusamo) und Polen (Wisla), geht es im Skisprung-Weltcup 2021/22 in der Schweiz weiter.

Am gestrigen Freitag (17. Dezember) fand dort bereits die Qualifikation statt - nämlich für das erste Einzelspringen am heutigen Samstag, den 18. Dezember. Der Startschuss hierfür fällt um 16 Uhr.

Engelberg ist für die Skispringer übrigens der letzte Halt, ehe nach einer rund einwöchigen Pause dann ab dem 28. Dezember bis einschließlich dem 5. Januar die Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen wird.

Wo wird zum Einzelspringen in Engelberg heute eine Übertragung angeboten? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Die Skispringer sind aktuell in Engelberg im Einsatz.

Skispringen, Übertragung: 1. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV und Livestream

Erleben könnt Ihr die Skispringer live im Free-TV. Beim ZDF ist heute ein großer Wintersport-Tag, gesendet wird rund acht Stunden lang - darunter ab 15.55 Uhr auch das Einzelspringen aus Engelberg. Die Moderation übernimmt Norbert König, als Experte ist Toni Innauer im Einsatz. Stefan Bier ist der Reporter.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender stellt hierfür auch einen Livestream zur Verfügung, der sich unter sportstudio.de abrufen lässt.

Abgesehen vom ZDF gibt es aber sogar noch eine weitere Möglichkeit, Skispringen heute live im Free-TV zu erleben - und zwar bei Eurosport auf Eurosport 1. Übertragungsstart ist hier um 15.45 Uhr.

Mit der Livestream-Nutzung wird es im Falle von Eurosport aber etwas komplizierter, denn kostenlos bekommt Ihr diesen online nirgendwo. Der Eurosport Player des Senders ist trotz der TV-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen nicht gratis.

Wichtig zu wissen wäre vielleicht: Wenn Ihr DAZN-Kunden seid, dann könnt Ihr dieses Problem umgehen, sofern Ihr den Eurosport Player nicht nutzt. DAZN hat nämlich eine Kooperation mit Eurosport am Laufen, weshalb auf der dortigen Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ebenso zur Verfügung stehen.

Skispringen, Übertragung: 1. Einzelspringen in Engelberg heute im Liveticker

Gerne könnt Ihr zum heutigen Einzelspringen auch hier noch mal bei SPOX vorbeischauen. Wir bieten Euch einen Liveticker an, der Euch über alles Wichtige und alle Sprünge informiert.

Skispringen: Die aktuellen Weltcup-Termine im Überblick