Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der heutige Super-G der Herren in Beaver Creek ersetzt den ausgefallenen Super-G in Lake Louise. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Du willst den Super-G der Herren in Beaver Creek heute live verfolgen? Jetzt DAZN-Abonnement sichern und damit Zugriff auf den Eurosport-Player bekommen!

Am vergangenen Montag hätte in Lake Louise (Kanada) ein Herren-Super-G stattfinden sollen. Aufgrund des zu starken Schneefalls musste das Rennen jedoch abgesagt werden. Ein Ersatz für das Rennen wurde jedoch schnell gefunden.

Anstelle des Weltcups in Lake Louise bestreiten die Herren am heutigen Donnerstag (2. Dezember) um 19.45 Uhr einen Super-G in Beaver Creek (USA). Praktisch, da die Skirennfahrer am Wochenende sowieso auf der Piste in Colorado unterwegs sind. Morgen findet deshalb erneut ein Super-G in Beaver Creek statt. Am Samstag und am Sonntag werden zudem zwei Abfahrten bestritten.

© getty Anstelle von Lake Louise wird heute in Beaver Creek gefahren.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute live im TV und Livestream

Um den Super-G der Herren heute live und in voller Länge verfolgen zu können, werden Euch mehrere Optionen geboten. Zum einen überträgt Eurosport das Rennen im Free-TV bei Eurosport 1. Zum einen ist auch die ARD für die Übertragung des Rennens verantwortlich, jedoch nicht im TV, sondern nur im Livestream. Dieser ist kostenlos bei sportschau.de abrufbar.

Eurosport hat ebenfalls einen Livestream parat. Dieser ist jedoch anderes als der Sportschau-Livestream kostenpflichtig. DAZN-Kunden können diesen nutzen, ohne extra dafür zu bezahlen. Die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich 24 Stunden täglich auf der Plattform von DAZN vorfindbar. Alles, was bei Eurosport läuft, ist somit auch bei DAZN zu sehen. Darunter neben Ski alpin auch andere Wintersportarten wie Skispringen oder Biathlon.

DAZN besitzt darüber hinaus auch Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, den Großteil der Champions League, die Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie Länderspiele.

Der Preis für das Abonnement beträgt 14,99 Euro pro Monat. Außerdem kann man sich auch ein Jahresabo sichern. Dieses kostet 149,99 Euro pro Jahr und ist im Vergleich zur Monatsvariante fast 30 Euro im Jahr billiger.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das Rennen in den USA live verfolgen könnt, bietet SPOX an. Mit unserem Liveticker wisst Ihr stets über das Geschehen auf der Piste Bescheid.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Herren in Beaver Creek.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren