Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht der 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia auf dem Programm. Alle Informationen zur Übertragung des Spektakels und wo Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt den Riesenslalom der Herren in Alta Badia live!

Der heutige Riesenslalom in Alta Badia ist für die Herren der letzte Riesenslalom in diesem Jahr. Am heutigen Montag, den 20. Dezember, stürzen sich die Athleten in Alta Badia den Hang hinunter. Der 1. Durchgang beginnt heute um 10.00 Uhr. Um 13.30 wird dann der 2. Durchgang gestartet.

Einer der großen Favoriten am heutigen Tag ist abermals Marco Odermatt. Der Österreicher ist aktuell Führender im Gesamtweltcup. Und beim gestrigen Riesenslalom in Alta Badia wurde er Zweiter. Geschlagen geben musste er sich nur dem Schweden Henrik Kristoffersen, der gestern seinen 24. Weltcup-Sieg einfuhr. Damit ist der Schwede heute ebenso ein heißer Favorit auf den Sieg.

Das gilt jedoch nicht für die DSV-Athleten. Am gestrigen Tag schaffte es keiner der deutschen Rennfahrer den 2. Durchgang zu erreichen. Favoriten auf den Sieg sind sie somit nicht. Aber Alexander Schmid, Julian Rauchfuss und Fabian Gratz werden heute versuchen, ihre Leistung von gestern zu steigern.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream

Die Übertragung des heutigen Riesenslaloms der Herren in Alta Badia läuft heute sowohl im Free-TV bei Eurosport, als auch beim Streamingdienst DAZN. Zudem kann das Spektakel in mehreren Livestreams gesehen werden.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV zeigt sich Eurosport für die Übertragung des heutigen Rennens verantwortlich. Ab 9.45 Uhr seht Ihr beim Sportsender den 1. Durchgang des Riesenslaloms live und in voller Länge. Etwas später um 13.45 Uhr beginnt bei Eurosport dann die Übertragung des 2. Durchgangs.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auf DAZN seht Ihr heute den gesamten Riesenslalom der Herren in Alta Badia im Livestream. Der Streamingdienst zeigt dabei die Übertragung von Eurosport. Dementsprechend beginnt die Übertragung des 1. Durchgangs ebenfalls um 9.45 Uhr und die des 2. Durchgangs um 13.45 Uhr.

© getty Henrik Kristoffersen gewann gestern den 1. Riesenslalom in Alta Badia. Es war sein insgesamt 24. Weltcup-Sieg.

Auf DAZN seht Ihr neben vielen Wintersportevents auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Um all das bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo beim Streamingdienst. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 149,99 Euro kostet und Euch im Jahr 29,98 Euro spart.

Eurosport selbst bietet auch eine Livestream seines gesamten Programms an. Diesen seht Ihr mit dem Eurosport Player. Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das Ergebnis des 1. Riesenslaloms vom Sonntag

Rang Athlet Land Gesamt Differenz 1. Henrik Kristoffersen Norwegen 2:25.04 2. Marco Odermatt Schweiz 2:25.35 +0.31 3. Manuel Feller Österreich 2:25.41 +0.37 4.. Patrick Feurstein Österreich 2:25.62 +0.58 5. Luca De Aliprandini Italien 2:25.73 +0.69

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute im Liveticker

SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zum heutigen Riesenslalom der Männer in Alta Badia an. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Rennens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Ski alpin, Rennkalender: Weltcups, Termine und Orte