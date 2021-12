Nach dem Ausfall des Super-G in Lake Louise wird das Rennen heute in Beaver Creek nachgeholt. In unserem Liveticker könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Als Ersatz für den ausgefallenen Super-G in Lake Louise wird stattdessen heute in Beaver Creek ein Rennen in derselben Disziplin bestritten. Wer gewinnt den ersten Super-G der Saison?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super-G der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ursprünglich hätten die Herren am Montag im kanadischen Lake Louise einen Super-G bestreiten sollen. Ein zu starker Schneefall machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Es folgte die Absage. Nun wird dieses Rennen heute in Beaver Creek nachgeholt.

Vor Beginn: Der Speedwettbewerb geht um 19.45 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Herren in Beaver Creek (USA).

Ski alpin: Super-G der Herren in Beaver Creek heute im TV und Livestream

ARD, Eurosport und DAZN sind die Adressen, die Skifans aufsuchen möchten, wollen sie das Rennen in Colorado live verfolgen.

Während die ARD und Eurosport den Speedbewerb kostenlos übertragen (die ARD im Livestream, Eurosport im Free-TV), ist der Zugang zum DAZN-Angebot mit Kosten verbunden.

14,99 Euro kostet das Abonnement im Monat. Die im Jahr umgerechnet um fast 30 Euro billigere Jahresvariante kostet 149,99 Euro.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren