Die Olympischen Winterspiele in Peking finden ohne Thomas Dreßen statt. SPOX klärt hier auf, warum das deutsche Ski-alpin-Ass nicht dabei ist.

Bald ist es so weit: In Peking werden zwischen dem 4. Februar und dem 20. Februar 2022 die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Auf dem Programm stehen dabei Wettbewerbe beim Biathlon, Eishockey, Eislauf, Curling, Rennrodeln und Bobsport. Zudem wird auch Ski gefahren - das allerdings ohne Thomas Dreßen.

Ski alpin: Darum ist Thomas Dreßen bei den Olympischen Spielen in Peking nicht dabei

Der deutsche Skirennläufer hatte sich im vergangenen Februar im Anschluss an die Weltmeisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie unterzogen. Bei dem Eingriff wurden ihm freie Knorpelstücke entfernt, außerdem wurde der Knorpel geglättet.

Trotz der bereits langen Ausfallzeit wird der Speedspezialist zu den Winterspielen in China nicht rechtzeitig fit. Zwar "schaut alles super aus mit dem Knie. Die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht", sagte Dreßen zuletzt bei einer Pressekonferenz, überstürzen möchte er aber definitiv nichts - zumal "die Saison schon so weit fortgeschritten ist, und da ich jetzt noch nicht Skifahren gewesen bin, kann man sich denken, dass die restliche Saison höchstwahrscheinlich ohne mich stattfinden wird - dafür ist einfach die Zeit zu knapp", wie er in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk mitteilte. Im Frühjahr, genauer gesagt gegen Anfang März, will er bestenfalls wieder mitmischen.

© getty Thomas Dreßen ist in Peking bei den Olympischen Winterspielen nicht mit von der Partie.

"Die Vorbereitung würde zum Mitfahren in Wengen sicherlich reichen, aber mitfahren alleine ist nicht meine Zielsetzung", sagte der 28-Jährige zudem mit Blick auf die Olympischen Spiele.

Ski alpin: DSV-Kader bei den Olympischen Spielen in Peking

Ursprünglich war Dreßen jedoch für den Kader der DSV-Herren nominiert worden. Diesem gehören ansonsten noch an: Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Christof Brandner (WSV Königssee), Josef Ferstl (SC Hammer), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf), Simon Jocher (SC Garmisch), David Ketterer (SSC Schwenningen), Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Julian Rauchfuss (RG Burig Mindelheim), Andreas Sander (SG Ennepetal), Alexander Schmid (SC Fischen), Manuel Schmid (SC Fischen), Dominik Schwaiger (WSV Königssee), Linus Straßer (TSV 1860 München) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern).

Bei den Damen sind Lena Dürr (SV Germering), Andrea Filser (SV Wildsteig), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Marlene Schmotz (SC Leitzachtal), Kira Weidle (SC Starnberg) und Martina Willibald (SSC Jachenau) im Einsatz.

Ski alpin 2021/22: Weitere Termine beim Weltcup der Herren