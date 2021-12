Ski alpin: 2. Super G der Herren in Bormio abgesagt

In Bormio kann der Super-G der Herren heute nicht stattfinden. Wetterbedingt wurde das Rennen abgesagt.

Das letzte alpine Weltcup-Rennen des Jahres ist am Donnerstagmorgen abgesagt worden. Angesichts der hohen Temperaturen im italienischen Bormio und der daraus resultierenden gefährlichen Pistenverhältnisse auf der Stelvio entschied sich die Rennjury, den geplanten zweiten Super-G der Männer "aus Sicherheitsgründen" zu canceln.

Am Mittwochabend hatte es in Bormio zunächst stark geregnet, über Nacht war es dann gefroren. Die Stelvio hatte sich daher am frühen Donnerstagmorgen zunächst als Eisbahn präsentiert, der schließlich die hohen Temperaturen zusetzten.

Die nächsten geplanten Rennen sind im neuen Jahr die Slaloms im kroatischen Zagreb am 4. und 5. Januar (Frauen/Männer).

Vor Beginn: Somit haben die Speed-Spezialisten jetzt zwei Wochen Pause - bis Wengen Mitte Januar. Weiter geht es am kommenden Donnerstag in Zagreb. In der kroatischen Hauptstadt sind die Techniker gefragt, dort steht ein Slalom auf dem Programm. Für dieses Kalenderjahr soll es das also gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse an unseren Berichterstattungen vom alpinen Skisport! So bleibt für heute nur, einen guten Rutsch ins olympische Jahr 2022 zu wünschen. Dann sind wir in gewohnter Art und Weise wieder zur Stelle. Bis dahin!

Vor Beginn: Inwieweit eine Nachholmöglichkeit für den letzten Super G vor den Olympischen Spielen besteht, ist derzeit noch unklar. Vor dem Saisonhöhepunkt scheint sich kein Termin mehr zu finden. So bestünde allenfalls im Kvitfjell Anfang März die Gelegenheit, dieses Rennen noch über die Bühne zu bringen.

Vor Beginn: Soeben entscheidet die Jury, das Rennen für heute abzusagen. Die derzeitigen Schneeverhältnisse lassen eine sichere Austragung des Wettkampfes nicht zu. Über Nacht hatte Regen im unteren Teil auf die Rennstrecke eingewirkt. Helfer versuchten, mit Salz eine stabile Schneeunterlage hinzubekommen, was allerdings nicht gelang.

Vor Beginn: Nach der Abfahrt am Dienstag und dem gestrigen Super G steigt auf der Pista Stelvio also das dritte Speedrennen in drei Tagen. Auf der 2.129 Meter langen Strecke betätigte sich Randy Pelky als Kurssetzer. Der US-Amerikaner hat 45 Tore gesteckt, die den Weg vom Start auf 1.886 Metern über die 641 Höhenmeter hinunter ins Ziel weisen.

Vor Beginn: Es ist der zweite Super-G der Herren in Bormio innerhalb von zwei Tagen. Beim gestrigen Rennen triumphierte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der den Super-G-Weltcup anführt, vor dem österreichischen Duo Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr. Bester Deutscher war Andreas Sander mit Platz 19.

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr begeben sich die Speedspezialisten auf die Piste.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Super-G der Herren in Bormio, Italien.

Ski alpin: 2. Super G der Herren in Bormio heute im TV und Livestream

Die ARD zeigt den Super-G der Herren sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream, den Ihr bei sportschau.de vorfindet. Eurosport besitzt ebenfalls Übertragungsrechte am Ski-Weltcup und überträgt das Rennen auf Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen. Einen Livestream bietet auch der Sportsender an, jedoch ist dieser kostenpflichtig.

Mit einem DAZN-Abo müsst Ihr jedoch nichts mehr draufzahlen, wollt Ihr den Eurosport-Livestream nutzen. Eurosport 1 und Eurosport 2 laufen wegen einer Kooperation zwischen den beiden Anbietern täglich 24 Stunden lang bei DAZN.

Neben Ski alpin und anderen Wintersportarten zählen auch andere Sportarten wie Fußball, Handball oder Kampfsport zum DAZN-Angebot.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Für dieses fallen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an.

