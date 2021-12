Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet in Östersund im Biathlon das erste Verfolgungsrennen der Damen in dieser Saison statt. Alle Informationen zur Übertragung des Spektakels und wie Ihr die Verfolgung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Olympia-Saison nimmt für die Biathletinnen so langsam Fahrt auf. Am heutigen Samstag, den 4. Dezember, findet nämlich die erste Verfolgung der Damen um 13.00 Uhr statt. Austragungsort ist die Stadt Östersund in Schweden.

Der Auftakt in diese Weltcup-Saison lief für die DSV-Athletinnen gut. Allen voran Denise Hermann konnte im ersten Einzel mit einem Podestplatz überzeugen. Im darauffolgenden Sprint leistete sie sich jedoch zu viele Fehler und verpasste so die Top 20. Besser lief es in diesem Rennen für Franziska Preuß. Sie beendete den ersten Sprint der Saison auf einem guten siebten Rang - und damit als beste Deutsche.

In Topform befinden sie die deutschen Biathletinnen damit noch nicht. Doch die Saison ist lang und der Fokus liegt vor allem auf den Olympischen Winterspielen in Südkorea 2022. Eine weitere Hoffnung für Olympia ist im DSV-Team Anna Weidel. Eine Top-15-Platzierung kann sie in diesem Winter schon vorweisen. Damit hat sie schon die halbe Olympia-Norm erreicht. Die vollständige Qualifikation für die Olympischen Spiele kann ihr an diesem Wochenende in Östersund somit gelingen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen in Östersund heute live im TV und Livestream

Wer heute die Verfolgung der Damen live im TV und Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. Sowohl im Free-TV, als auch in diversen Livestream lässt sich das Spektakel heute genießen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen in Östersund heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Für die Übertragung der Verfolgung der Damen zeigen sich heute im TV die ARD und Eurosport zuständig. Die ARD beginnt seine Übertragung am heutigen Tag um 12.50 Uhr. Rennstart ist dann um 13.00 Uhr. Für die ARD ist Wilfried Hark als Kommentator im Einsatz.

© getty Denise Herrmann sorgte mit einem dritten Platz im Einzel für die beste Platzierung einer DSV-Athletin in diesem Winter.

Bei Eurosport beginnt die Übertragung der Verfolgung etwas später. Ab 12.55 Uhr seht Ihr beim Privatsender aber auch dort das Rennen live und in voller Länge.

Sowohl die ARD, als auch Eurosport bieten einen Livestream ihres gesamten Programms an. Den Livestream der ARD seht Ihr in der ARD-Mediathek kostenfrei. Auch dort seht Ihr das komplette Rennen heute live.

Wer den Livestream bei Eurosport schauen möchte, muss ich den Eurosport Player zulegen. Dieser kann bei Eurosport kostenpflichtig gebucht werden, aber auch mit einem DAZN-Abonnement, für das Ihr entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zahlen müsst, genutzt werden.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen in Östersund heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Verfolgung der Damen in Östersund heute ausführlich im Liveticker, sodass Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Zum Liveticker von SPOX geht es hier lang.

