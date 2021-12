Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und Staffel der Herren in Hochfilzen im TV, Livestream und Liveticker

Das Weltcupwochenende der Biathleten in Hochfilzen endet heute mit der Verfolgung der Damen und der Staffel der Herren. Wir zeigen Euch, wo Ihr beide Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Verfolgung der Damen und die Staffel der Herren heute live sehen - mit dem DAZN-Abo!

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes der Biathleten in Hochfilzen (Österreich) stehen am heutigen Sonntag, 12. Dezember, noch einmal zwei Rennen an. Den Auftakt macht um 11.45 Uhr die Staffel der Herren über 4 x 7,5 Kilometer, ehe um 14.30 Uhr die Verfolgung der Damen beginnt.

Die deutsche Staffel um Sprint-Sieger Johannes Kühn will nach dem vierten Platz beim Weltcup-Auftakt in Östersund heute wieder in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen. Als Topfavoriten auf den Sieg gelten Norwegen und Frankreich.

Bei der Verfolgung geht Vanessa Hinz mit einem Rückstand von 1:18,5 Minuten auf Sprint-Siegerin Hanna Sola (Belarus) als erste Deutsche ins Rennen. Für Hinz wie auch für die kurz nach ihr auf die Loipe gehenden Denise Herrmann und Franziska Preuß ist eine Topplatzierung nur mit möglichst wenig Fehlern bei den vier Schießeinlagen noch möglich.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und Staffel der Herren in Hochfilzen im TV und Livestream

Wie bereits an den vorangegangenen beiden Tagen sind auch heute wieder die ARD und Eurosport für die Live-Übertragungen der Biathlonrennen im Free-TV verantwortlich. Beide Sender gehen jeweils wenige Minuten vor Rennbeginn auf Sendung. Auf Das Erste kommentiert Christian Dexne die Staffel der Herren, Wilfried Hark die Verfolgung der Damen.

Beide Rennen könnt Ihr ebenfalls im Livestream verfolgen - entweder kostenlos in der ARD-Mediathek, oder kostenpflichtig im Eurosport Player.

Dazu könnt Ihr auch auch DAZN aufrufen, um die beiden Rennen heute live sehen zu können. Der Streamingdienst ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen. Somit sind sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN als Livestream abrufbar.

DAZN kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr unter anderem die Champions League, die Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division, die NBA, die NFL, Darts, Kampfsport, die Handball-Champions-League und vielen weiteren hochkarätigen Livesport. Hier könnt Ihr Euch ein Abo sichern!

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und Staffel der Herren in Hochfilzen im Liveticker

Selbstverständlich gibt es bei SPOX einen ausführlichen Liveticker zu beiden Rennen. Hier verpasst Ihr keine Schießeinlage und wisst immer, wer gerade in Führung liegt.

Hier geht's zum Liveticker Staffel der Herren.

Hier geht's zum Liveticker Verfolgung der Damen.

Biathlon: Termine 2021/22