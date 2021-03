Skispringen WM heute live: Einzelwettbewerb der Herren im TV, Livestream und Liveticker

Wo seht Ihr heute den Einzelwettbewerb der Herren im Skispringen bei der WM in Oberstdorf live im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und verfolge die Rennen der Nordischen Ski-WM live und in voller Länge im Eurosport-Channel!

Nordische Ski-WM: Wann und wo findet das Skispringen der Herren heute statt?

Start in den Einzelwettbewerb der Herren im Skispringen ist am heutigen Freitag, den 5. März, um 17 Uhr. Vorher steht ab 13.15 Uhr die Langlaufstaffel der Herren an.

Gesprungen wird auch heute in Oberstdorf. Dort findet noch bis Sonntag (7. März) die Nordische Ski-WM statt.

Skispringen WM heute live: Einzelwettbewerb der Herren im TV und Livestream

Wie Ihr es aus dem Wintersport kennt, ist der Wettkampf heute auf zwei Sendern zu sehen: Neben dem ZDF überträgt auch Eurosport live.

Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender seid Ihr ab ca. 16.50 Uhr live mit dabei. Die Moderation übernimmt Norbert König, Reporter Stefan Bier wird von Experte Toni Innauer begleitet. Den kostenlosen ZDF-Livestream findet Ihr hier.

Bei Eurosport geht es rund zehn Minuten früher los, auch dort läuft der gesamte Wettkampf live.

Außerdem gibt es alles live bei DAZN. Dank einer Kooperation mit Eurosport darf der Streamingdienst die Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft auf seiner Plattform einspeisen. Noch kein DAZN-Abo? Dann sichere Dir jetzt den gratis Probemonat und sei live dabei, wenn bei der Nordischen Ski-WM die Entscheidungen fallen!

Sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und verfolge die Rennen der Nordischen Ski-WM live und in voller Länge im Eurosport-Channel!

Enthalten ist neben den Eurosport-Sendern jede Menge weiterer Livesport, etwa aus der Bundesliga, der Champions League und der Europa League. Auch die Serie A, La Liga und die Ligue 1 zählen weiterhin zu den Aushängeschildern von DAZN. Ebenso sind Fans des US-Sports beim "Netflix des Sports" gut aufgehoben: Sowohl NBA als auch NFL, NHL, MLB und MLS gibt's live bei DAZN.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

© getty Markus Eisenbichler ist deutscher Skispringer.

Nordische Ski WM: Aktueller Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Norwegen 9 7 6 22 2 Schweden 2 2 2 6 3 Deutschland 1 2 0 3 4 Slowenien 1 1 4 6 5 Österreich 1 0 2 3 6 Russland 1 0 1 2 7 Polen 1 0 0 1 8 Finnland 0 2 0 2 9 Japan 0 1 1 2 10 Schweiz 0 1 0 1

WM in Oberstdorf: Skispringen der Herren im Liveticker

Die erfolgreichsten Skispringer der Geschichte: Stoch fehlt ein Titel © getty 1/12 Der Pole Kamil Stoch hat zum dritten Mal die Vierschanzentournee gewonnen, der 33-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Skispringern der Geschichte. © getty 2/12 Nur ein Springer hat allerdings sämtliche fünf wichtigsten Einzeltitel - Tourneesieger, Olympiasieger, Gesamtweltcup-Sieger, Weltmeister und Skiflug-Weltmeister - gewonnen. Mehr dazu gleich. © getty 3/12 DDR-Springer Hans-Georg Aschenbach fehlt der Sieg im Gesamtweltcup, dieser wurde erst nach seinem Karriereende zur Saison 1979/80 eingeführt. © getty 4/12 Stoch fehlt nur der WM-Titel im Fliegen. 2018 holte er in Oberstdorf Silber, im Dezember in Planica verpasste er als Achter das Podest. Die erfolgreichsten Springer der "Weltcup-Ära" nach Einzelsiegen bei Tournee, Olympia, Gesamt-Weltcup, WM und Flug-WM. © getty 5/12 Matti Nykänen (Finnland): 2x Tournee, 3x Olympia, 4x Gesamt-Weltcup, 2x WM, 1x Flug-WM - Der früh verstorbene Nykänen (55) durfte auf eine perfekte Karriere zurückblicken © getty 6/12 Jens Weißflog (Deutschland): 4x Tournee, 2x Olympia, 1x Gesamt-Weltcup, 3x WM, 0x Flug-WM © getty 7/12 Kamil Stoch (Polen): 3x Tournee, 3x Olympia, 2x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 0x Flug-WM © getty 8/12 Simon Ammann (Schweiz): 0x Tournee, 4x Olympia, 1x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 1x Flug-WM © getty 9/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich): 2x Tournee, 0x Olympia, 2x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 1x Flug-WM © getty 10/12 Thomas Morgenstern (Österreich): 1x Tournee, 1x Olympia, 2x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 0x Flug-WM © getty 11/12 Espen Bredesen (Norwegen): 1x Tournee, 1x Olympia, 1x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 0x Flug-WM © getty 12/12 Kazuyoshi Funaki (Japan): 1x Tournee, 1x Olympia, 0x Gesamt-Weltcup, 1x WM, 1x Flug-WM

Nordische Ski WM: Weitere Termine im Überblick