Zum Abschluss der diesjährigen Weltcup-Saison steht heute das 3. Skifliegen im slowenischen Planica an. Zuvor wird jedoch noch der gestern abgesagte Teamwettbewerb nachgeholt. Hier könnt Ihr die beiden Wettbewerbe im Liveticker verfolgen.

Sichert Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und seht das Skifliegen live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Skispringen: Teamwettbewerb und 3. Skifliegen in Planica JETZT im Liveticker

Skispringen: Der Endstand im Teambewerb

Rang Nation Punkte 1. Deutschland 613.9 2. Japan 595.5 3. Österreich 589.5

Deutschland segelt zum Sieg

Das deutsche Team beginnt den letzten Tag der Saison mit einem Sieg. Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler und Karl Geiger sammelt gemeinsam 819,5 Punkte in den vier Sprüngen und landen damit 9,5 Zähler vor der japanischen Mannschaft. Ein Fragezeichen steht hinter Eisenbichler. Er fasste sich direkt nach dem Sprung an das verletzte Knie. Hoffentlich hat sich da nicht die Verletzung noch verschlimmert!

Deutschland:

Karl Geiger müsste gerade einmal 215 Meter hinbringen, damit es für den deutschen Sieg reicht. Und diese Marke kann er um 5,5 Meter überfliegen. Deutschland steht mit einem Vorsprung von 9,5 Punkten als Sieger des Teamwettkampfes fest.

Japan:

Ryoyu Kobayashi ist für die Japaner unterwegs. Auf den ersten Metern läuft es solide und auch in der Luft liegt er ordentlich über den Skiern. Nach 226,5 Metern können die Japaner im Auslauf jubeln. Sie stehen auf dem Podest und holen mindestens Platz zwei.

Österreich:

214 Meter müsste Michael Hayböck hinstellen, damit es für die ÖSV-Springer für das Podest reicht. Die bringt er, zufrieden ist Hayböck aber trotzdem nicht, denn er weiß, dass es nach 218,5 Metern schwierig ist, noch einmal den Sieg anzugreifen.

Polen:

Für die Polen wird es heute auch nichts mit dem Podest! Dawid Kubacki kommt nicht ganz in seinen Flug hinein und schafft es gerade einmal, die 200-Meter-Marke geradeso zu überfliegen. Das polnische Team sortiert sich hinter Norwegen auf Platz drei ein. Drei Mannschaften stehen noch oben.

Norwegen:

Norwegen schließt den Teamwettkampf für die Norweger ab. Er kommt ebenfalls locker in einen hohen Weitenbereich, Prevc aber kann er nach 221 Metern nicht unter Druck setzen! Die Norweger müssen sich mit 6,3 Punkten knapp dahinter einrangieren.

Slowenien:

Was können die Slowenen auf der heimischen Schanze im letzten Sprung noch richten? Domen Prevc liefert einen stabilen Flug ab, segelt bis auf 228,5 Meter hinunter und nimmt auch für die Haltung Topwerte mit. Aber reicht das auch, um hier noch einmal die anderen Nationen abzufangen? Das wird sich bei den nächsten Athleten zeigen.

Russland:

Evgeniy Klimov macht sich für die Russen auf. Einige weite Flüge hat er in Planica schon hinstellen können. Wie weit geht es heute für ihn? Er liegt hoch in der Luft, unten geht ihm dann aber die Luft aus und nach 214 Metern wird er nicht ganz glücklich sein. Platz sieben aber hat Russland problemlos gesichert.

Finnland:

Eetu Nousiainen bräuchte jetzt nur 163 Meter, damit sein Team vor den Schweizern bleibt. Die gelingen ihm mit 179 Metern locker, wenn auch er nicht ganz glücklich mit seinem letzten Sprung in dieser Saison geben wird.

Schweiz:

In der letzten Gruppe geht es in der umgekehrten Reihenfolge des aktuellen Klassements von der Schanze. Entsprechend muss Gregor Deschwanden für die Schweiz den Anfang machen. Mit 208,5 Metern geht es für das kleine Team noch einmal über die 200er-Marke, wenn es auch nicht reichen wird, um am letzten Platz noch irgendwas zu ändern.

Norwegen:

Bei Johann Andre Forfang überwiegt nach der Landung ebenfalls der Frust. Nach 212 Metern kann er seine Mannschaft nicht zurück ins Geschäft bringen und es geht mit einen relativ großen Rückstand von 38 Punkten in die letzte Gruppe. Zur Erinnerung: Heute wird es nur einen Durchgang geben. Heißt, die nächste Gruppe bringt bereits die Entscheidung!

Polen:

Jakub Wolny ist als nächster Starter in der Spur, lässt aber für seine Mannschaft nach 214 Metern deutlich liegen. Das Podest aber ist noch möglich, denn um Platz drei sind die Abstände eng.

Deutschland:

Der deutsche Trainer entscheidet sich dafür, Markus Eisenbichler mit einem Gate weniger Anlauf runterzuschicken. Für Eisenbichler geht es dennoch bis auf 235,5 Meter hinunter. Nach der Landung aber geht die Hand direkt ans Knie und das verheißt nichts gutes. Er laboriert ja mit einem Innenband-Anriss und hatte lange überlegt, ob er überhaupt nach Planica reisen soll.

Österreich:

Und auch Stefan Kraft hat Probleme, sein Team vor den Japanern zu halten! Er kommt sehr flach vom Schanzentisch weg, schlecht über den Hang und muss nach 208,5 Metern landen. Bei der Landung gibt es dreimal die 18.0. Wo kommt das ÖSV-Team damit raus? Platz zwei. Sechs Punkte beträgt der Rückstand.

Slowenien:

Ziga Jelar hat es von den Bedingungen ein bisschen besser, kann aber nicht mitgehen und muss schon bei 204,5 Metern seinen Telemark hinstellen. Der fällt ein wenig wackelig aus und so gibt es auch über die Haltung nicht die besten Werte. Slowenien fällt doch deutlich hinter Japan zurück!

Japan:

Yukiya Sato macht am Schanzentisch wieder volle Attacke und zieht seinen Versuch bis auf 229,5 Meter hinunter. Bei der Landung aber hat er Schwierigkeiten und kommt ein wenig in Vorlage. Er rettet es, muss aber ein paar Abzüge hinnehmen. Nun wird Japan gespannt warten, was von den anderen Konkurrenten kommt.

Schweiz:

Simon Ammann hätte sicherlich nichts dagegen, wenn es im letzten Flug der Saison noch einmal weit geht. Denn auch er wird später im Einzelwettkampf nicht mehr starten dürfen. Mit 192,5 Metern ist ihm das allerdings nicht vergönnt und es wird wohl nicht mehr als den letzten Platz für die Schweizer geben.

Russland:

Mikhail Nazarov gehört sicherlich zu den Neuentdeckungen in dieser Saison und hat in dieser Saison schon das eine oder andere gute Ergebnis mitnehmen können. Auch heute macht er seine Sache wieder richtig gut! Mit 217 Metern legt er den Grundstein für den siebten Platz der Russen und baut den Vorsprung zu Finnland auf 31 Punkte aus.

Finnland:

Die dritte Gruppe steht an und eröffnet wird diese einmal mehr von Finnland, für die nun Antti Aalto an der Reihe ist. Er hat einen leichten Aufwind, mit dem er es dann immerhin knapp über die 200 Meter schafft.

Norwegen:

Marius Lindvik hat in Planica seit seinem ersten Flug richtige Schwierigkeiten. Dafür läuft es heute ordentlich. Am Schanzentisch passt das Timing zwar nicht ganz, dafür kommt er aber stabil und symmetrisch durch die erste Flugphase. Nach 198,5 Metern ist aber die Führung dennoch dahin. Norwegen fällt um 18,5 Punkte zurück und liegt in diesem engen Wettkampf nun auf Platz sechs.

Polen:

Andrzej Stekala kommt am Schanzentisch pünktlich weg, dann muss er kurz korrigieren, danach aber läuft der Flug des polnischen Shootingstars richtig gut durch und er lässt sich mit einem schönen V bis auf 222 Meter tragen. Die Noten sind auch gut und er bringt damit auch Polen näher heran.

Deutschland:

Was kann Constantin Schmid jetzt dagegensetzen? Auf den ersten Metern kommt er nicht ganz sauber in seine Flugposition und es wäre noch was mehr dringewesen. Mit 212 Metern aber lässt er keinesfalls aus und bringt Deutschland wieder näher heran. 13 Zähler fehlen zu Österreich. Im Skifliegen ist das Nichts!

Österreich:

Auch die Österreicher haben mit Markus Schiffner einen ihrer schwächeren Athleten in die zweite Gruppe gesetzt. Mit 213 Metern aber zeigt Schiffner, dass er zurecht für das Team nominiert wurde und liefert einen tollen Versuch ab, der reicht, um das Team an der Spitze zu halten. 8,2 Punkte liegt das ÖSV-Quartett aktuell für Slowenien.

Slowenien:

Peter Prevc müsste nach dem starken Sprung des ersten Slowenen jetzt nur 197 Meter bringen, damit es bei der Führung bleibt. Gelingen tut ihm das, aber nach seinem 205 Metern ist dennoch klar, dass Japan in diesem Durchgang einige Punkte aufholen wird.

Japan:

Gestern war Junshiro Kobayashi einer der großen Verlierer, heute läuft es bei stabilen Bedingungen wieder deutlich besser für den älteren der beiden Kobayashi-Brüder. Nach 214 Metern hat das Team weiterhin alle Möglichkeiten, heute auf dem Podium zu landen.

Schweiz:

Auch für Dominik Peter ist es jetzt schon der letzte Sprung in diesem Winter. Dem ist noch anzusehen, dass er so oft noch nicht auf der Flugschanze unterwegs ist. Alles wirkt noch sehr passiv und er kommt nicht viel weiter als 182,5 Meter. Dadurch, dass er den Sprung abrudern musste, gibt es auch in der Haltung einige Abzüge.

Russland:

Denis Kornilov kam bisher nicht Planica auch noch nicht so zurecht. Zu seinem Saisonabschluss aber kann der Russe noch einmal über die magische 200er-Marke segeln und sorgt dafür, dass Russland an Finnland vorbeizieht.

Finnland:

Niko Kytösaho eröffnet die zweite Gruppe, die aus Startgate 13 starten wird. In der Summe sind hier eher schwächere Athleten dabei, weshalb die Jury mehr Anlauf geben möchte. Mit 185 Metern aber lässt er zum Teamkollegen doch deutlich liegen.

Norwegen:

Halvor Egner Granerud macht für die Norweger den Abschluss. Er hat relativ viel Rückenwind, dafür aber macht er seine Sache richtig gut! Am Schanzentisch passt es für ihn viel besser zusammen als noch in den letzten Tagen, wo die Hand immer rausging. Dieses Mal bleibt sie am Körper und so passt die Symmetrie. Mit 229,5 Metern, dreimal der 19.0 und ein paar Pluspunkten für Rückenwind, gehen die Norweger um 0,3 Punkte an Österreich vorbei.

Polen:

Piotr Zyla ist als nächster Starter schon in der Luft und der zeigt, dass der Sprung von Paschke doch gar nicht so übel war. Zyla kommt auch nicht in den Bereich der Besten hinein und nach 213 Metern ordnen sich die polnischen Springer hinter Japan auf der fünften Position ein.

Deutschland:

Anders als Slowenien und Österreich setzt das deutsche Team in der ersten Gruppe nicht seinen Topspringer ein. So wird es spannend, was Pius Paschke nun gegen die Konkurrenz ausrichten kann. Er liegt ein wenig zu steil über den Skiern und kommt nicht in den ganz hohen Weitenbereich. Mit 17,4 Punkten Rückstand ist nach 218 Metern aber noch alles möglich.

Österreich:

Klasse! Daniel Huber geht mit einer Luke weniger Anlauf in seinen Sprung hinein und so ist dann auch der Sprung auf 233,5 Meter richtig viel wert. Es gibt hohe Noten und Österreich kann sich mit einem knappen Vorsprung an die erste Position setzen.

Slowenien:

Slowenien aber zieht so was von nach! Bor Pavlovcic hat schon gezeigt, dass er fliegen kann und auch heute macht dem Youngster niemand etwas vor. Der Absprung ist sauber hingebracht, er geht mit viel Selbstvertrauen raus und knallt die 243 Meter in den Schnee. Und trotz der hohen Weite schiebt er problemlos den Telemark hin.

Japan:

Naoki Nakamura nimmt viele gute Erfahrungen mit auf Planica, auf die er dann in der Vorbereitung auf die nächste Saison aufbauen kann. Der Absprung passt und auch in der Flugphase ist der Mann aus Japan richtig top. Nach 225,5 Metern geht es erst zu Landung. Die Noten sind auch hoch, womit Japan erst einmal in Führung geht.

Schweiz:

Auch für Sandro Hauswirth ist es jetzt schon der erste Flug. Kann er darin noch einmal einen richtig weiten Flug ausklinken? Leider nicht! Nachdem er Mittwoch so weit geflogen war, passt es nicht mehr so ganz zusammen. Nach einem späten Absprung bleibt da gute Fluggefühl aus und er muss bei 179 Metern seine Landung hinstellen.

Russland:

Roman Sergeevich Trofimov kommt in diesen Bereich nicht hinein und für den ersten Starter der Russen heißt es heute schon bei 193,5 Metern die Landung hinbringen. Auch über die Haltung kann er kaum was mitnehmen und so fehlen schon 15,3 Punkte zu Finnland.

Finnland:

Es ist angerichtet und bei einem leichten Aufwind begibt sich Jarkko Määttä in die Anlaufspur. In den letzten Tagen hatte er gute Flüge gezeigt und auch heute läuft es für ihn ordentlich. In die Weiten der Topstarter fliegt er nicht herein, mit 204,5 Metern und einem stabilen System kann er aber voll und ganz zufrieden sein. Da er nicht in den Top 30 des Weltcups ist, war es für ihn gleichzeitig auch der letzte Flug der Saison.

Kuriosität: Stoch als Vorspringer

Im Mannschaftsspringen könnte es übrigens den einen oder anderen bekannten Vorspringer geben. Da direkt nach dem Teamwettkampf der Einzel folgt, hat die FIS den Athleten, die dort starten, aber nicht für das Team nominiert wurden, die Möglichkeit gegeben, jetzt als Vorspringer zu fungieren. So kommen sie nach einem Tag Pause vor dem Einzelwettkampf noch zu einem Testsprung. Genutzt wird das unter anderem von Polens Superstar Kamil Stoch.

Das DSV-Team:

Im deutschen Team wird Pius Paschke heute den Auftakt in den Teamwettkampf geben. Ihm folgt dann an zweiter Stelle Constantin Schmid. Markus Eisenbichler und Karl Geiger folgen dann in der dritten und vierten Gruppe. Beide konnten in Planica schon richtig weite Flüge runterbringen und vielleicht heute noch was rausholen im Kampf um den Sieg.

Die Bedingungen:

Die Sonne scheint heute in Planica nicht. Das werden die Athleten aber wohl verschmerzen können, denn dafür sind die Windbedingungen stabil und es weht aktuell nur ein leichter Wind hinein.

Vor Beginn:

Natürlich ist der schwere Sturz von Daniel-Andre Tarde auch immer noch in den Köpfen aller Springer. Die Sicherheit aller Beteiligten sollte daher besonders groß geschrieben werden.

Vor Beginn:

Hoffen wir, dass das Wetter heute besser mitspielt und alle Springer schnell und sicher von der Schanze gehen können. Das deutsche Team zeigte sich gestern nicht wirklich zufrieden mit dem FIS-Management.

Vor Beginn

In Planica gibt es am letzten Tag der Saison noch einmal volles Programm für die Skispringer. Zunächst wird um 9:00 Uhr der gestern abgesagte Teamwettkampf in einem Durchgang nachgeholt, ehe später dann noch das finale Einzelspringen folgen soll.

© getty Halvor Egner Granerud führt den Weltcup an.

Skispringen: Teamwettbewerb und 3. Skifliegen in Planica heute im TV und Livestream

Das ZDF zeigt die heutigen Wettbewerbe live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream seiner Übertragung an.

Auch Eurosport zeigt das heutige Skifliegen live. Der Livestream des Sportsenders ist allerdings kostenpflichtig.

Eine weitere Option bietet Euch DAZN: Über den Eurosport-Channel könnt Ihr den heutigen Wintersport-Wettkampf auch live bei dem Streamingdienst sehen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN!

Skispringen: Der Weltcup-Gesamtstand im Überblick