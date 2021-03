Ein letztes Mal sind die Skirennfahrerinnen heute im Weltcup unterwegs. In Lenzerheide steht ein Riesenslalom an. Bei SPOX könnt Ihr das Saisonfinale im Liveticker mitverfolgen.

Mit dem Probemonat von DAZN das Ski-Finale gratis im Livestream verfolgen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lenzerheide heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Durch ihren zweiten Sieg in einem Weltcup-Slalom sicherte sich Katharina Liensberger (Startnummer 8) gestern die kleine Kristallkugel und kann voller Selbstvertrauen in den abschließenden Wettkampf gehen. Auch im Riesenslalom kam die 23-Jährige zuletzt immer besser in Schwung. Als zweite Läuferin des österreichischen Skiverbandes steht Ramona Siebenhofer (11) am Start, die ebenfalls derzeit in einer guten Verfassung ist.

Vor Beginn:

Der deutsche Skiverband ist nach einer enttäuschenden Saison im Riesenslalom nicht beim letzten Rennen vertreten. Nach dem Karriereende von Viktoria Rebensburg klaffte in der Mannschaft eine große Lücke, die bislang niemand schließen konnte. Einzig Andrea Filser sammelte in der Disziplin in diesem Winter ein paar Weltcup-Punkte, steht am Ende aber nur auf dem 40. Platz der Riesenslalomwertung.

Vor Beginn:

Beim Weltcupfinale dürfen nur die besten 25 Athletinnen in den jeweiligen Disziplinenwertungen bei den Wettbewerben am Start stehen. Zudem sind alle Frauen startberechtigt, die mehr als 400 Punkte im Gesamtweltcup haben. Diese Regel nutzt Corinne Suter aus. Jedoch gibt es einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Da in diesem Fall das Feld nicht aufgefüllt wird, stehen heute nur 19 Läuferinnen auf der Startliste.

Vor Beginn:

Im gestrigen Slalom in Lenzerheide fixierte Petra Vlhova den Gesamtweltcupsieg. Die Slowakin fuhr jedoch nur auf Platz sechs, so dass die Tagessiegerin Katharina Liensberger sich die kleine Kristallkugel im Slalom sicherte. Vor dem heutigen Rennen steht auch die Siegerin im Riesenslalomweltcup bereits fest. Die Italienerin Marta Bassino ist mit 148 Punkten Vorsprung auf Tessa Worley nicht mehr einzuholen.

Vor Beginn:

Der Riesenslalom beginnt um 9 Uhr mit Durchgang Nummer eins. Um 12 Uhr wird dann der 2. Durchlauf gefahren.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Ski-Weltcup-Abschluss der Damen in Lenzerheide (Schweiz).

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lenzerheide heute im TV und Livestream

Das letzte Damen-Rennen bekommt Ihr auch heute von mehreren Anbietern angeboten. Die ARD sorgt für die Übertragung im Free-TV und bietet zudem auch einen Gratis-Livestream an. Wenige Minuten vor Beginn des jeweiligen Durchgangs geht der Öffentlich-Rechtliche auf Sendung.

Außerdem überträgt auch Eurosport den Riesenslalom live und in voller Länge. Nachdem Eurosport mit DAZN kooperiert, ist auch DAZN für die Übertragung verantwortlich. Denn: Die Zusammenarbeit ermöglicht es, Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der DAZN-Plattform 24 Stunden täglich abzurufen.

Mit DAZN habt Ihr Zugriff auf zahlreiche Sportarten. Von Fußball bis Kampfsport ist für jeden etwas dabei.

Sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat, um all diese Sportarten live zu verfolgen. Nach Ablauf des Probemonats fallen dann im Monat Kosten in Höhe von 11,99 Euro und im Jahr Kosten in Höhe von 119,99 Euro an.

Ski alpin: Der Damen-Gesamtweltcup im Überblick