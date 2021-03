Ski alpin: 2. Slalom der Damen in Are heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht der 2. Slalom der Damen im schwedischen Are auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Ski alpin: 2. Slalom der Damen in Are heute live im TV

Anders als bei vielen Wintersportereignissen ist heute keiner der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF als übertragender Sender im Einsatz. Stattdessen zeigt Eurosport den 2. Slalom der Damen in Are live.

Start in die Sendung ist um 10.30 Uhr, bereits vorher zeigt der Sender Livebilder vom Weltcup aus Kranjska Gora.

Ski alpin im Livestream: 2. Slalom der Damen in Are heute live

Im Livestream seid Ihr ebenfalls mit Eurosport dabei, der entsprechende Eurosport-Player ist allerdings kostenpflichtig.

Zweite Möglichkeit, das Rennen heute im Livestream zu verfolgen, ist DAZN. Der Streamingdienst speist dank einer Kooperation mit Eurosport die Sender Eurosport1 und Eurosport2 permanent auf seiner Plattform ein und bietet Euch so Livebilder des 2. Slaloms der Damen in Are.

Als Neukunden könnt Ihr bei DAZN von einem besonderen Angebot profitieren: Das "Netflix des Sports" schenkt Euch den ersten Monat zum austesten des gesamten Programms.

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr entweder für wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich an Bord bleiben oder ohne weitere Kosten kündigen.

© getty Petra Vlhova hat gestern die Führung im Gesamtweltcup übernommen.

Ski Alpin heute: So verfolgt Ihr den 2. Slalom der Damen in Are im Liveticker

Garantiert kostenlos seid Ihr bei uns dabei - im Liveticker.

Slalom der Damen in Are: Termin, Ort, Datum

Am heutigen Samstag, den 13. März, geht es ab 10.30 Uhr in den 2. Slalom der Damen.

Gefahren wird im schwedischen Are (Jämtland). Austragungsort ist das Skigebiet rund um den Areskutan.

Ski Alpin, Gesamtwertung: So ist der Stand im Weltcup der Damen

Die Slowakin Petra Vlhova führt das Tableau knapp an, beste Deutsche ist Kira Weidle auf Rang 18.