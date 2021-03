Nordische Kombination WM heute live: Einzelwettbewerb im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf steht heute unter anderem der Einzelwettbewerb und der Langlauf der Herren an. SPOX gibt Euch die Informationen in Sachen TV-Übertragung und Livestream an die Hand.

Sichert Euch jetzt Euren kostenlosen DAZN-Probemonat und seht die komplette Nordische Ski-WM live

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nordische Kombination WM, Einzelwettbewerb: Termin, Ort

Die 53. Nordische Ski-Weltmeisterschaft nähert sich ihrem Ende. Ehe in Oberstdorf im Oberallgäu am Wochenende die abschließenden Disziplinen auf dem Programm stehen, findet am heutigen Donnerstag, den 4. März 2021 unter anderem der Einzelwettbewerb der Herren statt.

Der Zeitplan: Um 11 Uhr beginnt das Springen von der Großschanze, für 15.15 Uhr ist der Langlauf über eine Distanz von zehn Kilometern angesetzt.

Nordische Ski WM: Der Medaillenspiegel im Überblick

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Norwegen 8 6 5 19 2 Schweden 2 2 2 6 3 Deutschland 1 2 0 3 4 Slowenien 1 1 4 6 5 Österreich 1 0 2 3 6 Russland 1 0 1 2 7 Polen 1 0 0 1 8 Finnland 0 2 0 2 9 Japan 0 1 1 1 10 Schweiz 0 1 0 1

Nordische Kombination WM heute live im TV und Livestream

Wo laufen die Wettbewerbe im TV? Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft wird grundsätzlich im Wechsel von der ARD, dem ZDF und von Eurosport übertragen. Das heutige Springen und den Langlauf seht Ihr ausschließlich bei Eurosport - um genauer zu sein bei Eurosport 1.

Die Übertragungen beginnen jeweils zehn Minuten vor dem Start, also um 10.50 Uhr und um 15.05 Uhr. Eurosport bietet sein Programm auch online via Livestream an, jedoch ist der dafür zugehörige Eurosport Playerkostenpflichtig.

Tipp: Falls Ihr DAZN-Kunden seid, nutzt einfach die DAZN-Plattform. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich, sodass der Streaminganbieter bei sich sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 via Livestream ausstrahlt.

DAZN ist für Neukunden im ersten Monat kostenlos nutzbar, so könnt Ihr also gratis auf das gesamte Portfolio des Streamingdienstes zurückgreifen. Im Anschluss an den Probemonat besteht die Möglichkeit, entweder ein Monatsabo (11,99 Euro) oder ein Jahresabo (119,99 Euro) abzuschließen.

Geboten bekommt Ihr neben Wintersport vor allem viel Fußball: Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 - alles live entweder komplett oder teilweise mit dabei. Ihr kommt also in den Genuss von Superstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Neymar oder Kylian Mbappe.

Ansonsten seht Ihr noch die NHL, NBA, NFL, MLB, Tennis, Handball, Boxen, Darts, MMA, Rugby und noch viel mehr.

Nordische Kombination WM heute im Liveticker

Zur Nordischen Ski-WM bietet SPOX Euch heute auch einen Liveticker an. So verpasst Ihr zweifellos nichts Wichtiges.

Die Nordische Ski WM: Weitere Termine im Überblick

Die ausstehenden Termine der Nordischen Ski-WM.