Die Biathletinnen sind heute beim Weltcup in Nove Mesto im Sprint gefragt. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Sprint der Damen in Nove Mesto jetzt im Liveticker

Biathlon, Sprint der Damen in Nove Mesto: Öberg startet minimal schneller

Bei der ersten Zwischenzeit ist die Schwedin die schnellste der ersten Athletinnen, bleibt aber in etwa im Bereich von Preuß.

Biathlon, Sprint der Damen in Nove Mesto: Preuß beginnt

Wie angekündigt macht sich als Startläuferin Franziska Preuß auf den Weg. Nur eine Minute später folgt ihr mit der drei auf der Brust Hanna Öberg. Viele der Top-Athletinnen sind bei den ersten Startnummern dabei, es wird also früh um die Bestzeiten gehen.

Biathlon, Sprint der Damen in Nove Mesto: Es kann losgehen

106 Athletinnen sind heute am Start, bei sonnigem Wetter wird das Rennen nun eröffnet.

Vor Beginn:

Bei dem Swiss-Team sieht es eher mau aus, diese Saison ist keine der Biathletinnen in der Weltspitze dabei. Die drei Gasparin-Schwestern, Lena Häcki und Irene Cadurisch müssten heute über sich hinauswachsen, um einen Podestplatz in den Blick nehmen zu können.

Vor Beginn:

Franziska Preuß ist derzeit die beste deutsche Biathletin und wird das Rennen eröffnen, was ist für sie heute drin? Denise Herrmann (Startnummer acht) ist nach der ausgelassenen Staffel wegen einem Infekt wieder dabei und hat ebenfalls Chancen auf einen Podestplatz. Janina Hettich startet als Elfte, Vanessa Hinz als 50., ihre Chancen sind eher als gering einzustufen. Auch Maren Hammerschmidt und Vanessa Voigt (Startnummern 61 und 101) bräuchten eine Überraschung. Nach der verkorksten Staffel haben die deutschen Frauen etwas gutzumachen. Vielleicht kann der Sensationserfolg der Männer-Staffel gestern die deutschen Starterinnen heute beflügeln.

Vor Beginn:

Der ÖSV hat seit langer Zeit wieder eine Star-Biathletin im Frauenteam: Bei Lisa Theresa Hauser läuft die Saison optimal. Als Weltmeisterin im Massenstart läuft sie nun das erste Weltcup-Einzelrennen nach ihrem historischen Erfolg (einzige österreichische Weltmeisterin in einem Einzelrennen). Die Frau mit der Nummer 21 gehört natürlich ebenfalls zu den Favoritinnen. Zdouc, Schwaiger und Innerhofer ergänzen das Team der österreichischen Skijägerinnen.

Vor Beginn:

Neben den dominierenden drei Skaninavierinnen (Eckhoff und Röiseland sind Norwegerinnen, Öberg Schwedin) gehören zum engeren Favoritenkreis auch die Französin Anais Chevalier-Bouchet und die Italienerin Dorothea Wierer (Startnummern 25 und 16). Die Belarussin Dzinara Alimbekava geht als 29. in die Loipe, als eine der Überraschungen der Saison kann sie ebenfalls ganz vorne mitlaufen.

Vor Beginn:

Das Saisonende nähert sich und damit wird immer häufiger ein Blick auf die Gesamtwertungen geworfen. In dem gelb-rot gefärbten Trikot tritt heute als 31. Starterin Tiril Eckhoff an, das heißt sie führt sowohl die disziplinenübergreifende als auch die Sprintwertung an. Und auch ihre Verfolgerinnen sind im Kampf um die große und die kleine Sprint-Kristallkugel die gleichen: Hanna Öberg (Startnummer drei) ist in der Gesamtwertung Eckhoffs erste Verfolgerin, Marte Olsbu Röiseland (Startnummer 18) folgt knapp dahinter - in der Sprintwertung ist die Reihenfolge umgekehrt.

Vor Beginn:

Nach dem verpatzen Staffellauf beim Auftakt in Nove Mesto sind die DSV-Damen heute auf Wiedergutmachung aus. Die Deutschen erinnern sich gerne an den Sprint im vergangenen Jahr zurück. Damals entschied Denise Herrmann, die bei der Staffel am Donnerstag fehlte, das Rennen für sich.

Vor Beginn:

Um 11 Uhr beginnt das Rennen über 7,5 Kilometer.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des Biathlon-Sprints der Damen in Nove Mesto.

Biathlon: Sprint der Damen in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Ab 10.50 Uhr überträgt das ZDF das Rennen im TV und im kostenlosen Livestream. Beim öffentlich-rechtlichen Sender begleitet Euch folgendes Personal:

Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Kommentator: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experte: Sven Fischer

Biathlon: Der Weltcupstand der Damen