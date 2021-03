Biathlon: Single-Mixed-Staffel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den zweiten Biathlon-Weltcup in Nove Mesto schließen die Damen und Herren heute mit einem Single-Mixed-Staffelwettbewerb ab. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Biathlon: Wann und wo?

Der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto neigt sich langsam dem Ende zu. Noch gibt es jedoch Wettbewerbe zu absolvieren. Am heutigen Sonntag (14. März) sind sowohl die Damen als auch die Herren in der Single-Mixed-Staffel im Einsatz. Diese beginnt um 13.45 Uhr und ist zugleich der letzte Weltcup-Wettbewerb in Nove Mesto.

Jede Nation schickt ein Zweier-Team bestehend aus einem Mann und einer Frau ins Rennen. Die Duos müssen insgesamt vier Runden laufen.

Biathlon: Der zweite Weltcup in Nove Mesto:

Datum Start Disziplin Sieger/in Do, 11.03.2021 17:30 Männer Sprint 10 km Quentin Fillon Maillet Fr, 12.03.2021 17:30 Frauen Sprint 7,5 km Tiril Eckhoff Sa, 13.03.2021 14:45 Männer Verfolgung 12,5 km Quentin Fillon Maillet Sa, 13.03.2021 17:30 Frauen Verfolgung 10 km Tiril Eckhoff So, 14.03.2021 10:25 Mixed Staffel Team So, 14.03.2021 13:45 Mixed Staffel Single

© getty Franziska Preuß beendete die gestrige Verfolgung auf dem dritten Platz.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Staffel ist heute unter anderem das ZDF verantwortlich - sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream. Beim öffentlich-rechtlichen Sender seid Ihr ab 13.35 Uhr mit dabei. Durch den Wettbewerb begleitet Euch folgendes Personal:

Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Kommentator: Anja Fröhlich, Herbert Fritzenwenger

Anja Fröhlich, Herbert Fritzenwenger Expertin: Laura Dahlmeier

Außerdem gibt es die Staffel auch bei DAZN zu sehen, da Eurosport ebenfalls überträgt. Aufgrund der Kooperation, die DAZN und Eurosport eingegangen sind, können die DAZN-Kunden nämlich sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auf der Plattform rund um die Uhr abrufen.

Was Ihr mit Hilfe von DAZN noch alles abrufen könnt: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NBA), Fußball (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Serie A, Champions League usw.), Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, Darts, UFC, Bellator, Boxen, WWE, Rugby und Radsport.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel heute im Liveticker

Für alle, die kein DAZN-Abo haben oder keine Möglichkeit haben, die Staffel im TV zu sehen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an.

Biathlon: Der Mixed-Weltcupstand