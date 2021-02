Bei der diesjährigen Langlauf-WM geht es am heutigen Donnerstag für die Damen und Herren im Sprint zur Sache. Hier bei SPOX könnt Ihr die Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die Langlauf-WM live mitverfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Langlauf-WM: Sprint der Damen und Herren heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die größte deutsche Hoffnungsträgerin für Oberstdorf ist zwar im Sprint am Start, ihre Paradedisziplinen kommen aber erst später: Katharina Hennig, deren Stärken sie für den Skiathlon am Samstag und das 10-km-Rennen am Dienstag prädestinieren, kratzte zuletzt an der absoluten Weltspitze, wurde in Abwesenheit der Norwegerinnen Zweite in Val di Fiemme und in deren Anwesenheit Vierte in Falun.

Vor Beginn:

Aus deutscher Sicht bremste Bundestrainer Peter Schlickenrieder schon vor dem Beginn der Weltmeisterschaften die Erwartungen. "Ich bin als Bundestrainer mit dem Ziel angetreten, dass ich in Oberstdorf eine Medaille holen möchte. Nach zweieinhalb Jahren muss man realistisch sein: Das Versprechen kann ich nicht halten", sagte der 51-Jährige vor den Rennen.

Vor Beginn:

Beide Rennen starten ab 11.30 Uhr. Gelaufen wird im klassischen Stil.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen in Oberstdorf zu den Sprints der Damen und Herren.

Die Langlauf-WM live im TV und Livestream

Live mitverfolgen könnt Ihr die beiden Sprints im Livestream der ARD sowie im TV auf Eurosport 1. Beide Kanäle zeigen die Sprints live, bei wichtigen Entscheidungen wird jeweils zwischen Damen und Herren hin und her geschaltet.

Ebenfalls live dabei seid Ihr mit einem Abonnement bei DAZN. Dort habt Ihr uneingeschränkten Zugriff auf beide Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 & Eurosport 2) und könnt die komplette Langlauf-Weltmeisterschaft verfolgen.

Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern!

Langlauf: Die Weltcup-Gesamtstände

Damen:

Rang Name Nationalität Punkte 1 Jessica Diggins USA 1.246 2 Yulia Stupak RUS 904 3 Rosie Brennan USA 879 4 Ebba Andersson SWE 861 5 Tatiana Sorina RUS 780 6 Natalia Nepryaeva RUS 727 7 Linn Svahn SWE 681 8 Anamarija Lampic SLO 619 9 Therese Johaug NOR 611 10 Nadine Fähndrich SUI 559 11 Katharina Hennig GER 510

Herren: