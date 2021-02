Eine Woche später als geplant steht am heutigen Montag (15. Februar) die Kombination der Damen auf dem Programm der Ski-WM. Hier könnt Ihr beide Durchgänge im Liveticker verfolgen.

Die Kombination der Damen bei der Ski-WM heute live im Liveticker

Holdener und Gisin hoffen auf Edelmetall

Die Schweizerinnen haben eine äußerst schlagkräftige Mannschaft nominiert. Ohnehin verlief die WM für das Swiss-Team bei den Frauen bislang mit bereits vier Medaillen nach zwei Auftritten optimal. Mit Titelverteidigerin Wendy Holdener (Startnummer 9) und Olympiasiegerin Michelle Gisin (15) stehen auch heute wieder zwei absolute Podest-Kandidatinnen im Aufgebot der Eidgenossinnen. Darüber hinaus sind Priska Nufer (6) und Jasmina Suter (16) im Einsatz.

Außenseiter ÖSV

Der österreichische Skiverband schickt im Gegensatz dazu gleich vier Frauen an den Start. Aus dem Speed-Team sind Ramona Siebenhofer (Startnummer 13), die in der Abfahrt überzeugen konnte, und Ariane Rädler (8) dabei. Zudem wird die Mannschaft von den Technik-Spezialistinnen Franziska Gritsch (11) und Katharina Huber (24) komplettiert. Sie gehören zwar allesamt nicht zum Kreis der Favoritinnen, doch können möglicherweise bei einem optimalen Verlauf des Wettbewerbs vorne angreifen.

Keine DSV-Starterin

Die Ära der alpinen Kombination scheint bald Geschichte zu sein, denn in diesem Winter wurde die Disziplin noch kein einziges Mal ausgetragen. Die Mischung aus Slalom und Abfahrt erfreut sich keiner großen Beliebtheit mehr und wurde in den letzten Jahren zunehmend durch die Parallel-Wettbewerbe ersetzt. Trotzdem geht es hier um WM-Medaillen, was für alle Athletinnen genügend Ansporn sein sollte. Der deutsche Skiverband schickt allerdings keine Teilnehmerin ins Rennen.

Los geht's um 9.45 Uhr, dann startet der erste Durchgang (Super G).

Benvenuto aus Cortina d'Ampezzo! Hier könnt Ihr die Damen-Kombination live verfolgen.

Ski-WM heute live: Die Kombination der Damen im TV und Livestream

Im TV seid Ihr heute in der ARD live dabei. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt beide Durchgänge live und bietet zudem einen kostenfreien Livestream an.

Ski-WM, Zeitplan: So läuft die Kombination am Montag