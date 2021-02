Am vorletzten Tag der Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka absolvieren die Damen heute einen Staffel-Lauf. Hier könnt Ihr den Kampf um die Medaillen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und schaue damit die Damen-Staffel in Pokljuka live!

Biathlon WM: Staffel der Frauen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Arnd Peiffer sorgte mit seinem zweiten Platz im Sprint für die erste deutsche Medaille bei der WM. Seitdem sind keine mehr dazugekommen. Die Damen haben zwar solide performt, sind aber noch ohne Medaille. Was jedoch Mut macht: Bei der vergangenen WM in Antholz 2020 fuhr das Damen-Team in der Staffel damals auf Rang zwei. Zusätzlich führt Deutschland den Staffel-Weltcup nach vier Wettkämpfen an.

Vor Beginn:

Los geht es um 11.45 Uhr. Beim Bewerb treten pro Nation vier Biathletinnen an. Diese laufen alle je sechs Kilometer. Zudem schießt jede einmal liegend und einmal stehend.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Frauen-Staffel bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka.

Biathlon WM: Staffel der Frauen heute im TV und Livestream

Ab 11.35 Uhr überträgt das ZDF die Staffel der Frauen live und in voller Länge. Neben der Übertragung im Free-TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Gratis-Livestream an.

Auch im Eurosport-Player von DAZN gibt es heute wieder Biathlon-Action zu sehen. Dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport können DAZN-Abonnenten nämlich auch auf die Eurosportsender zugreifen.

Der Streamingdienst hat unter anderem auch Übertragungsrechte für die Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 und Europa League.

Doch mit Fußball und Biathlon hört das Angebot noch lange nicht auf. Sportfans finden auch Livestreams zu den US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Radsport, Tennis, Darts, Handball, Kampfsport, Rugby, Ski alpin, Rennrodeln und Skispringen auf der Plattform vor.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abo pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Sichert Euch davor jedoch den Gratismonat!

Biathlon WM: Der Medaillenspiegel im Überblick