Die Vierschanzentournee neigt sich dem Ende zu. Im Dreikönigsspringen in Bischofshofen kämpfen die Springer heute um den Gesamtsieg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Finale der Vierschanzentournee live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen live und in voller Länge auf dem Eurosport-Channel!

Vierschanzentournee - Finale in Bischofshofen: Wann und wo?

Mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen (Österreich) wird am heutigen Mittwoch (6. Januar) die Vierschanzentournee abgeschlossen. Der Probedurchgang steigt um 15.30 Uhr. Der erste Wertungsdurchgang geht dann um 16.45 Uhr über die Bühne.

Vierschanzentournee: Finale in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Wer das Dreikönigsspringen in Bischofshofen live und in voller Länge sehen möchte, hat dafür gleich mehrere Möglichkeiten. Zum einen zeigt das ZDF ab 16.30 Uhr das Springen im Free-TV. Die Zuseher zuhause begleiten dabei Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch einen Livestream, der kostenlos ist, an.

© getty

Zum anderen könnt Ihr das Finale der Vierschanzentournee auch bei DAZN auf dem Eurosportkanal schauen. Die beiden Sportanbieter haben eine gemeinsame Kooperation, deswegen sind die Eurosportkanäle auch bei DAZN abrufbar.

Der Streamingdienst ist vor allem für die hohe Anzahl an Sportarten bekannt. Bei den Wintersportarten etwa sind neben Skispringen auch Ski alpin, Rennrodeln und Biathlon im Angebot.

Das "Netflix des Sport" bietet auch Spitzenfußball im Livestream an. Von den stärksten europäischen Ligen sind die Ligue 1, Primera Division, Serie A und die Bundesliga auf der Plattform. Ebenso laufen ein Großteil der Champions League und die komplette Europa League auf DAZN.

Aber auch die US-Sportarten (NFL, NHL, NBA, MLB), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling und Rugby können die Kunden abrufen.

Um auf all diese Sportarten zugreifen zu können, wird ein Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, benötigt. Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, vorher noch einen gratis Probemonat zu testen

Vierschanzentournee: Finale in Bischofshofen im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei ZDF und Eurosport/DAZN könnt Ihr beim Liveticker von SPOX mitlesen. Damit verpasst Ihr auch keinen Sprung.

Den Link zum Liveticker des Dreikönigsspringens in Bischofshofen findet Ihr hier.

Vierschanzentournee: Der Stand vor dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind vor dem Dreikönigsspringen gleich zwei Deutsche Springer unter den besten fünf.