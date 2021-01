Rodel-WM: Tag 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der dritte Tag der Rodel-WM ist zugleich auch schon der letzte. Wer krönt sich zum Weltmeister? TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: SPOX verrät Euch, wie Ihr nichts verpasst.

Die 50. Rodel-Weltmeisterschaft geht in ihr Finale. Nachdem am Freitag in Schönau am Königssee der Startschuss fiel, fallen am heutigen Sonntag, den 31. Januar abschließende, Medaillen-Entscheidungen - und zwar beim Damen-Einsitzer und in der Team-Staffel.

Am Samstag haben sich die Deutschen Toni Eggert und Sascha Benecken im Doppelsitzer Gold sichern können.

Rodel-WM, Tag 3: Zeitplan

Der Zeitplan des dritten WM-Tags (31. Januar) gestaltet sich so:

Uhrzeit Event 10:00 Uhr 1. Lauf Damen Einsitzer 11:50 Uhr 2. Lauf Damen Einsitzer 13:30 Uhr Team-Staffel

Rodel WM: Tag 1 heute im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr heute mit von der Partie sein. Die ARD überträgt ab 10 Uhr und dann ab 12.20 Uhr, Eurosport 2 ist ab 9.50 und 11.40 Uhr auf Sendung. Das Erste bietet hierzu auch online einen Livestream an. Diesen findet Ihr hier.

Rodel-WM am Königssee: Der deutsche Kader

Damen

Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Natalie Geisenberger (SV Miesbach)

Dajana Eitberger (RC Ilmenau)

Anna Berreiter (RC Berchtesgaden)

Herren

Felix Loch (RC Berchtesgaden)

Johannes Ludwig (WSV Oberhof 05)

Max Langenhan (BRC 05 Friedrichroda)

Moritz Bollmann (RRV Sonneberg/Schalkau)

Doppelsitzer

Toni Eggert/Sascha Benecken (BRC Ilsenburg/RT Suhl)

Tobias Wendl/Tobias Arlt (RC Berchtesgaden/WSV Königssee)

Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis)

