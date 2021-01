Biathlon im Free-TV: Weltcup in Oberhof live im TV und Livestream sehen

In Oberhof stehen in den kommenden Tagen mehrere Weltcup-Wettkämpfe an. Wir Ihr diese live im TV und im Livestream sehen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht alle Biathlon-Events in Oberhof live und in voller Länge!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weltcup in Oberhof: Welche Wettkämpfe finden statt?

Den Auftakt in das Weltcup-Wochenende in Oberhof machen am Freitag die zwei Sprint-Wettbewerbe. Um 11.30 Uhr gehen die Damen (7,5 km) an den Start, um 14.15 Uhr sollen dann die Herren (14.15 Uhr) gefragt sein.

Am Samstag werden zwei Verfolgungs-Wettkämpfe ausgetragen. Erneut beginnen die Frauen (10 km), diesmal um 12.45 Uhr. Um 14.45 Uhr starten dann auch die Herren (12,5 km). Abgeschlossen wird das Wochenende schließlich mit zwei Mixed-Staffeln am Sonntag, um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Das komplette Biathlon-Wochenende in Oberhof im Überblick:

Datum Uhrzeit Wettbewerb 08.01.2021 11.30 Uhr 7,5 km Sprint der Frauen 08.01.2021 14.15 Uhr 10 km Sprint der Herren 09.01.2021 12.45 Uhr 10 km Verfolgung der Frauen 09.01.2021 14.45 Uhr 12,5 km Verfolgung der Herren 10.01.2021 11.30 Uhr Staffel mixed 4x6km (Frauen und Herren) 10.01.2021 14.40 Uhr Staffel single mixed (Frauen und Herren)

Weltcup in Oberhof live im TV und Livestream sehen

Das ZDF überträgt alle Events in seiner Sendung ZDF SPORTextra, diese könnt Ihr auch im Livestream sehen. Als Team schickt das ZDF folgendes Quintett ins Rennen:

Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experten: Sven Fischer, Laura Dahlmeier

Natürlich könnt Ihr die Biathlon-Wettkämpfe wie in dieser Saison mittlerweile üblich auch auf Eurosport sowie auf DAZN sehen. Auch Eurosport überträgt die Sprints, Verfolgungen und die Staffeln live und in voller Länge, via DAZN könnt Ihr auf beide Eurosport-Kanäle zugreifen.

Neben Biathlon hat DAZN noch wesentlich mehr Spitzensport im Programm. Der Streamingdienst zeigt beispielsweise Skispringen, Ski Alpin und Rennrodeln. Zudem zählen im Fußball unter anderem die Champions League, die Europa League, die Serie A und die Primera Division zum DAZN-Portfolio. Auch US-Sport, Boxen, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr könnt Ihr beim "Netflix des Sports" sehen.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro monatlich - Ihr entscheidet, welche Variante besser zu Euch passt. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr zudem zunächst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

© imago images / Gerhard König

Weltcup in Oberhof im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Weltcup-Wettbewerbe auch bequem im Liveticker verfolgen, da seid Ihr bei uns genau an der richtigen Adresse.

Der Liveticker zum Sprint der Frauen: Hier entlang.

Der Liveticker zum Sprint der Herren: Hier entlang.

Biathlon: Die Weltcupstände im Überblick

Frauen:

Rang Name Punkte Siege 1 Marte Olsbu Røiseland 415 2 2 Hanna Öberg 378 2 3 Tiril Eckhoff 346 3 4 Elvira Öberg 334 0 5 Dsinara Alimbekawa 326 1 6 Dorothea Wierer 304 1 7 Franziska Preuß 297 0 8 Ingrid Landmark Tandrevold 271 0 9 Denise Herrmann 242 0 10 Karoline Offigstad Knotten 237 0

Herren: