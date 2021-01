Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im TV, Livestream und Liveticker

Die legendäre Streif ruft! Am heutigen Freitag statten die Herren mit der Abfahrt Kitzbühel den ersten Besuch in diesem Jahr ab. Zuvor sind die Frauen in Crans Montana in der Schweiz ebenfalls mit einer Abfahrt vertreten. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Wengen, Flachau, Kitzbühel - es war ein einziges Durcheinander in den vergangenen Tagen. Die Corona-Pandemie hat den Weltcup-Kalender durcheinandergewirbelt. Wengen wurde letzten Endes aufgrund hoher Corona-Fallzahlen gestrichen, Flachau sprang vergangenes Wochenende ein. An diesem Wochenende stellt Kitzbühel den Ersatz für die Abfahrt der Herren dar.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bevor es beim sagenumwobenen Hahnenkamm-Rennen zur Sache geht, sind die Frauen in Crans Montana gefragt. Dort findet heute ab 10 Uhr die Abfahrt statt.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im Überblick

Sportart: Ski alpin, Weltcup

Ski alpin, Weltcup Wettbewerb: Abfahrt

Abfahrt Austragungsort: Crans Montana, Schweiz (Damen); Kitzbühel, Österreich (Herren)

Crans Montana, Schweiz (Damen); Kitzbühel, Österreich (Herren) Uhrzeit: 10 Uhr Damen; 11.30 Uhr Herren

10 Uhr Damen; 11.30 Uhr Herren Übertragung: ZDF, Eurosport, DAZN

© getty / Joe Klamar/AFP

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im TV

Für den Wintersport im TV gibt es in diesem Winter mehrere richtige Adressen. Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch der Sportsender Eurosport sind stets mit einer umfangreichen Berichterstattung vertreten und zeigen nahezu jedes Wintersport-Event live im TV.

Am heutigen Freitag zeigt das ZDF die Abfahrt der Herren aus Kitzbühel live ab 11.30 Uhr im TV. Anschließend gibt es etwa um 12.50 Uhr eine Zusammenfassung der Damen aus Crans Montana.

Eurosport hingegen ist bei beiden Abfahrten live mit von der Partie und zeigt die Frauen ab 9.50 Uhr, die Männer rasen ab 11.30 Uhr über den Bildschirm.

ZDF im TV Eurosport im TV Herren aus Kitzbühel ab 11.30 Uhr Damen aus Crans Montana ab 9.50 Uhr Damen aus Crans Montana in der Zusammenfassung ab 12.50 Uhr Herren aus Kitzbühel ab 11.30 Uhr

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im Livestream

Das ZDF bietet darüber hinaus die Live-Bilder aus Crans Montana im Livestream an. Zu finden unter zdfsport.de. So wie im Allgemeinen sind alle Inhalte von ZDF auch über den hauseigenen ZDF-Livestream abrufbar.

An dieser Stelle kommt als weitere Option der Streamingdienst DAZN hinzu. Obwohl der Eurosport-Player, der als Livestream des Senders fungiert, eigentlich kostenpflichtig ist, kann dieser dank einer gemeinsamen Kooperation über DAZN kostenfrei verfolgt werden. Somit zeigt der Streamingdienst DAZN sowohl die Abfahrt der Damen aus Crans Montana als auch die Herren in Kitzbühel heute live im Livestream.

ZDF im Livestream DAZN im Livestream Damen aus Crans Montana ab 10 Uhr Damen aus Crans Montana ab 9.50 Uhr Herren aus Kitzbühel ab 11.30 Uhr Herren aus Kitzbühel ab 11.30 Uhr

Ski alpin und weiterer Wintersport: Das zeigt der Streamingdienst DAZN

DAZN strahlt zahlreiche Sportarten aus und ist vor allen Dingen für Fußball und US-Sport bekannt. Tennis, Darts, MMA und vieles mehr haben dort ebenfalls ihr Zuhause. Dank der Kooperation mit Eurosport gibt es auf DAZN aber auch jede Menge Wintersport im Livestream zu sehen. So sind neben den Abfahrten am heutigen Freitag unter anderem folgende Live-Events in den kommenden Tagen zu sehen:

Freitag, 13 Uhr: Einzel der Männer in Antholz (Biathlon)

Freitag, 17.55 Uhr: Einzelspringen der Männer in Lahti - Qualifikation (Skispringen)

Samstag, 11.30 Uhr: Zweite Abfahrt der Männer in Kitzbühel (Ski alpin)

Samstag, 13 Uhr: Massenstart der Frauen in Antholz (Biathlon)

Samstag, 14.55 Uhr: Staffel der Männer in Antholz (Biathlon)

Samstag, 16.15 Uhr: Teamspringen der Männer in Lahti (Skispringen)

Der integrierte Eurosport-Player läuft ohne zusätzliche Kosten. Der monatliche Preis für DAZN beläuft sich auf 11,99 Euro. Dieser wird allerdings erst nach einem kostenlosen Probemonat fällig.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Crans Montana im Liveticker

Nicht nur bei ZDF, Eurosport und DAZN hat der Wintersport seinen Platz, auch in unserem SPOX-Liveticker. Wer also unterwegs ist, kann sich hierüber stets mit den aktuellsten Informationen über die Zwischenstände aus der Schweiz und Österreich informieren.

Hier geht's zum kostenlosen SPOX-Liveticker zur Abfahrt der Damen aus Crans Montana.

Hier geht's zum kostenlosen SPOX-Liveticker zur Abfahrt der Herren aus Kitzbühel.