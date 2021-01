An diesem Wochenende finden gleich zwei Abfahrtsrennen auf der legendären Streif in Kitzbühel statt, sie ersetzt den Wettkampf in Wengen. Hier könnt Ihr das Event im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel heute im Liveticker - vor Beginn

Die Deutschen könnten heute durchaus um die vorderen Plätze mitfahren. Andreas Sanders (+0,61 Sekunden) und Romed Baumann (+0,71) schafften es im Training auf die Plätze sechs und sieben. Josef Ferstl (+0,84) und Manuel Schmid (+1,03) fuhren auf Platz 12 und 13.

Gleich zweimal bekommen wir an diesem Wochenende die Abfahrt in Kitzbühel zu sehen. Heute springt die Streif als Ersatz für Wengen ein, wo alle Events aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden musste, morgen steht dann das reguläre Rennen an. Am Sonntag steigt zudem der Super-G.

Willkommen und hereinspaziert zum heutigen Abfahrtsrennen auf der Streif.

Ski alpin: Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel heute im TV und Liveticker

Das Rennen auf der Streif könnt Ihr heute sowohl im ZDF als auch auf Eurosport verfolgen. Die Berichterstattung startet um 11.15 Uhr, das ZDF bietet wie gewohnt auch einen Livestream seiner Übertragung an. Im "Zweiten" werden Katja Streso, Michael Pfeffer und Marco Büchel als Moderatoren-Team im Einsatz sein.

