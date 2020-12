Die Vierschanzentournee geht los! Wir zeigen Euch, wer das Auftaktspringen aus Oberstdorf heute live überträgt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt das Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream?

Die Übertragung der Vierschanzentournee in diesem Jahr teilen sich drei Sender. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen jeweils zwei Springen. Der Free-TV Sender Eurosport überträgt alle vier Springen live und in voller Länge.

Das Auftaktspringen aus Oberstdorf beginnt mit der Qualifikation am 28. Dezember um 16:30 Uhr. Der Hauptwettbewerb startet am 29. Dezember um 16:30 Uhr. Das ZDF überträgt im Rahmen der Wintersport Berichterstattung das Event live vor Ort, hier geht es ungefähr 20 Minuten vor Beginn los. Die österreichische Skisprung-Legende Toni Innauer ist als Experte mit von der Partie.

Bei Eurosport moderiert Matthias Bielek gemeinsam mit Ex-DSV-Adler Martin Schmitt gemeinsam die Springen aus Deutschland und Österreich. Alle Skisprungfans, die keinen Fernseher zur Hand haben, können auf den Livestream des ZDF für das Auftaktspringen aus Oberstdorf zurückgreifen.

Hier geht es zum ZDF-Livestream für das Springen in Oberstdorf.

Vierschanzentournee: Eurosport bei DAZN sehen

Die Vierschanzentournee könnt Ihr ohne Probleme beim Streaminganbieter DAZN sehen. Hier werden die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten rund um die Uhr gezeigt. Doch DAZN hat nicht nur die beiden Sportsender im Programm.

Auf DAZN findet Ihr den besten Fußball aus Europa. Es werden ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und Europa League gezeigt. Außerdem zeigt DAZN ausgewählte Spiele aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und alle Bundesliga-Highlights.

Das riesige DAZN-Angebot kann durch ein Abo genutzt werden, das je Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro kostet. Ebenso könnt Ihr mit dem Probemonat sogar kostenlos DAZN nutzen.

Vierschanzentournee heute live: Der Zeitplan im Überblick

Datum, Uhrzeit Ort Übertragung Wettkampf 28.12, 16:30 Uhr Oberstdorf ZDF, Eurosport Quali 29.12, 16:30 Uhr Oberstdorf ZDF, Eurosport Finale 31.12, 14:00 Uhr Garmisch-P. ARD, Eurosport Quali 01.01, 14:00 Uhr Garmisch-P. ARD, Eurosport Finale 02.01, 13:30 Uhr Innsbruck ARD, Eurosport Quali 03.01, 13:30 Uhr Innsbruck ARD, Eurosport Finale 05.01, 16:30 Uhr Bischofshofen ZDF, Eurosport Quali 06.01, 16:45 Uhr Bischofshofen ZDF, Eurosport Finale

Vierschanzentournee heute live: Vorschau

Für Karl Geiger läuft es in dieser Saison gut, der deutsche Adler vom WSC Oberstdorf gewann Mitte Dezember die Skiflug-WM im slowenischen Planica. Im Teamwettbewerb sicherten sich die DSV-Adler die Silbermedaille hinter Norwegen.

Doch dann kam der Schock, kurz nach dem WM-Triumph wurde Geiger positiv auf Covid-19 getestet. Bis vor kurzem stand hinter seiner Tournee Teilnehme große Fragezeichen. Doch DSV-Cheftrainer Stefan Horngacher nahm den Vorjahresdritten mit in sein Aufgebot. Durch die Quarantäne Geigers wird er nicht mehr zum engen Favoritenkreis gezählt.

Der große Favorit in diesem Jahr ist der norwegische Youngster Halvor Egner Granerud, der mit 24 Jahren bereits seine fünfte Tournee springt. In den vergangenen Jahren sprang er unter dem Radar, doch nun ist der Knoten bei ihm geplatzt. Er führt die Gesamtwertung an und sicherte sich bei der Generalprobe in Engelberg den Sieg. Er ist der heißeste Kandidat für den goldenen Adler in Bischofshofen.