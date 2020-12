Auf der Schattenberg-Schanze im bayerischen Oberstdorf startet am 28. Dezember die Vierschanzentournee 2020/2021. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Vierschanzentournee live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Die Vierschanzentournee aus Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ist der wichtigste Termin im gesamten Nordischen Kalender. In Deutschland und Österreich kämpfen die weltweit besten Springer um den goldenen Adler, der am Dreikönigstag in Bischofshofen verliehen wird.

In diesem Jahr können leider keine Zuschauer an den Schanzenanlagen Weiten von bis zu über 140 Metern bestaunen. Dennoch wird die gesamte Vierschanzentournee im Free-TV zu sehen. Die beiden staatlichen Sender ARD und ZDF übertragen jeweils die Qualifikation und das Finale in kompletter Länge.

Für alle Wintersportfans bieten die beiden Sender auch kostenlose Livestreams im Internet. Beim ZDF werden im Rahmen von ZDF Sport extra Wintersport und bei ARD im Rahmen von der Sportschau die Springen übertragen.

Vierschanzentournee live bei DAZN

Auch Eurosport zeigt die Vierschanzentournee komplett und live im Free-TV. Mit einem Abonnement vom Streaming Anbieter DAZN könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 auch empfangen. Somit könnt Ihr die gesamte Tournee live auf DAZN verfolgen. Grund dafür ist eine Partnerschaft zwischen DAZN und Eurosport.

Beim "Netflix" des Sports findet Ihr neben dem größten europäischen Sportsender auch geballte Action aus den Sportarten UFC, Boxen, Snooker, Darts, Rallye, Cricket oder Radsport.

Ein DAZN Abo kostet Euch entweder 11,99 € im Monat oder Ihr schließt ein Jahresabo für 119,99 € ab und habt ein facettenreiches Sportprogramm auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop.

© imago images

Vierschanzentournee live: Der Zeitplan im Überblick

Die Tournee beginnt wie immer in Oberstdorf und endet am Tag der heiligen drei Könige in Bischofshofen.

Datum, Uhrzeit Ort Übertragung Wettkampf 28.12, 16:30 Uhr Oberstdorf ZDF, Eurosport Quali 29.12, 16:30 Uhr Oberstdorf ZDF, Eurosport Finale 31.12, 14:00 Uhr Garmisch-P. ARD, Eurosport Quali 01.01, 14:00 Uhr Garmisch-P. ARD, Eurosport Finale 02.01, 13:30 Uhr Innsbruck ARD, Eurosport Quali 03.01, 13:30 Uhr Innsbruck ARD, Eurosport Finale 05.01, 16:30 Uhr Bischofshofen ZDF, Eurosport Quali 06.01, 16:45 Uhr Bischofshofen ZDF, Eurosport Finale

Vierschanzentournee live: Modus

Der Auftakt in diesem Jahr findet wie gewohnt in der Audi Skisprung Arena in Oberstdorf statt. Im Allgäu kämpfen die besten Athleten der Welt um einen versöhnlichen Jahresabschluss, wenn auch ohne Zuschauer. Der Modus auf Schattenberg-Schanze läuft wie in den vergangenen Jahren auch. In der Qualifikation wird ermittelt, wer am darauffolgenden Tag den ersten Durchgang absolvieren darf.

In insgesamt 25 Duellen gibt es immer einen Sieger und einen Verlier. Die besten fünf Verlierer rücken durch die Lucky Loser Regel ebenfalls in den zweiten Durchgang. Das spannende an den direkten Duellen ist, dass meistens der beste der Qualifikation gegen den besten im Gesamtweltcup springen darf.

Wer am Ende aller vier Springen die meisten Gesamtpunkte erzielt, wird als Sieger der Vierschanzentournee erklärt. Sven Hannawald war der letzte Deutsche, der 2001 die Tournee gewinnen konnte. Er schaffte den Grand Slam und siegte an allen vier Stationen.