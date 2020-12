Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina war eigentlich für den gestrigen Sonntag geplant, wurde allerdings aufgrund zu starken Schneefalls auf den Montag verschoben. Wie Ihr beide Läufe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Den 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina und weitere spektakuläre Wintersport-Events live mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina: Warum fand der Slalom gestern nicht statt?

Der 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina war für den 6. Dezember (Sonntag) angesetzt, musste aber aufgrund anhaltend starker Schneefälle um einen Tag verschoben werden. Das kommunizierten die Organisatoren des Laufes gestern am frühen Morgen. Kurios: Der dritte Riesenslalom der Saison sollte ursprünglich im französischen Val-d'Isere stattfinden, wurde aber nach Santa Caterina verlegt - weil in Frankreich zu wenig Schnee lag.

2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina: Die Startzeiten

Der erste Lauf des 2. Riesenslaloms der Herren in Santa Caterina startet heute um 10 Uhr, der Zweite folgt um 13 Uhr.

Ski alpin: Den 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina heute live im TV und Livestream

Der Bayerische Rundfunk übernimmt heute die Übertragung der beiden Läufe im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Beide Läufe sind auch in voller Länge auf Eurosport zu sehen, diese Übertragung könnt Ihr als Kunden auch im kostenpflichtigen Livestream.

Gute Nachricht für alle DAZN-Abonnenten: Dort sind Eurosport 1 & 2 als 24/7-Sender im Programm einbegriffen, Ihr könnt beide Läufe des Riesenslaloms heute also ohne zusätzliche Kosten live und in voller Länge sehen.

Der Streamingdienst zeigt neben einer großen Auswahl an Wintersport-Events auch Motorsport, Radsport, UFC, Boxen, WWE, Tennis, Darts, US-Sport (NFL, MLB und NHL), Handball, Basketball, eSports, Rugby und noch vieles mehr!

Das komplette Angebot auf DAZN seht Ihr entweder mit dem monatlich kündbaren Abo für 11,99 Euro oder dem Jahresabonnement für 119,99 Euro. Vorher könnt Ihr Euch auf jeden Fall erstmal den kostenlosen Probemonat schnappen!

Ski alpin: Der 2. Riesenslalom der Herren in Santa Caterina heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs? Kein Problem, Ihr könnt beide Läufe auch einfach im SPOX-Liveticker verfolgen!

Hier entlang zum heutigen Ski-Alpin-Liveticker.

© imago images / GEPA pictures

Ski alpin: Die Gesamtwertung im Riesenslalom der Herren nach 2 von 10 Rennen

Der Schweizer Marco Odermatt hat den 2. Platz beim Eröffnungs-Riesenslalom in Sölden und den 3. Platz beim 1. von zwei Riesenslaloms in Santa Caterina belegt und steht damit an der Spitze der Gesamtwertung.