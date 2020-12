Biathlon: Regeln, Disziplinen, Schießeinlagen, Nachlader, Trikots

Die Biathlon-Saison 2020/21 ist in vollem Gange. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zu den Regeln, Terminen und verschiedenen Disziplinen.

Biathlon: Regeln

Der Biathlon -Wettkampf ist eine Mischung aus Langlauf-Einheiten und Schießeinlagen. Dabei wird nach jeder absolvierten Laufrunde eine Schießeinheit absolviert. Dort muss der Athlet, abwechselnd liegend und stehend, auf insgesamt fünf, 50 Meter entfernte, Scheiben schießen und diese möglich alle treffen. Tut er dies nicht, wird ihm je nach Wettkampf eine Zeit- oder Laufstrafe verhängt. Die Anzahl der Renndistanz, Runden und Schießeinheiten variiert je nach Wettkampf. Neben den Regeln der einzelnen Wettkämpfe gelten diese Universalregeln:

Bei Einzel- und Sprintrennen ist die Wahl der Schießbahn Sache des Athleten, in den restlichen Wettkämpfen wird die Bahn durch die Reihenfolge bestimmt, in der die Athleten am Schießstand ankommen. Bei Massen- und Staffelrennen entspricht die Startnummer der Sportler die Nummer der Schießbahn. Der Abstand zu den Scheiben beträgt immer 50 Meter.

Geschossen wird mit leichten Kleinkalibergewehren, deren Gewicht mindestens 3,5 kg betragen. Die Munition der Sportler muss einen Durchmesser von 5,6 mm haben, darf eine Mündungsgeschwindigkeit von 360 m/s nicht überschreiten und muss ein Gewicht zwischen 2,55 und 2,75 Gramm haben.

Für jede nicht gelaufene Strafrunde wird eine Zwei Minuten Strafe auf die Gesamtzeit verhängt, die nachträglich auf die Gesamtzeit des Teilnehmers addiert wird. Dasselbe gilt auch, wenn nicht alle fünf Patronen abfeuert wurden.

Wenn jemand auf eine andere Scheibe schießt als die eigene, wird demjenigen die Scheibe als Fehler angerechnet und Strafrunden verhängt. Wird die Strafrunde nicht gelaufen, aus welchem Grund auch immer, werden 10 Minuten auf die Gesamtzeit addiert.

Bei Falschanzeigen der Schüsse (zum Beispiel wird eine Scheibe als getroffen angezeigt, die in Wirklichkeit aber nicht getroffen wurde) kann nachträglich noch Zeit hinzugerechnet werden oder aber auch abgezogen werden, wenn getroffene Felder nicht erkannt wurden und der Athlet deshalb Strafrunden laufen musste.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender in der Übersicht

Ort Land Datum Kontiolahti Finnland 28.11. - 29.11. Kontiolahti Finnland 3.12. - 6.12. Hochfilzen Österreich 11.12. - 13.12. Hochfilzen Österreich 17.12. - 20.12. Oberhof Deutschland 7.1. - 10.1. Oberhof Deutschland 13.1. - 17.1. Antholz Italien 21.1.-24.1. Nove Mesto Tschechien 4.3. - 7.3. Nove Mesto Tschechien 11.3. - 14.3. Oslo Norwegen 18.3. - 21.3.

Biathlon: Disziplinen, Schießeinlagen, Nachlader

In insgesamt sieben Disziplinen (Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed Staffel) messen sich die Biathleten. Dabei gibt es je Disziplin lediglich zwischen den Renndistanzen bei Damen und Herren Unterschiede, die Anzahl der Schießeinlagen, Laufrunden und Nachlader ist bei beiden Geschlechtern gleich.

Biathlon - Sprint: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Der Sprint ist die kürzeste und im Kalender am häufigsten vertretene Disziplin im Biathlon-Kalender. Gestartet wird im 30 Sekunden-Takt nacheinander, die beste Zeit im Ziel gewinnt.

- Männer Frauen Distanz 10 Kilometer 7,5 Kilometer Laufrunden 3 3 Schießeinlagen 2 2 Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader keine keine

Biathlon - Verfolgung: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Das Startfeld der Verfolgung beruht auf dem Ergebnis eines vorausgegangenen Sprints mit den jeweiligen Zeitabständen. Dabei gehen die besten 60 Athleten des Sprints nacheinander ins Rennen.

Männer Frauen Distanz 12,5 Kilometer 10 Kilometer Laufrunden 5 5 Schießeinlagen 4 4 Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader keine keine

Biathlon - Einzel: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Im Einzel wird nacheinander im Minuten-Takt gestartet. Ähnlich wie im Sprint gewinnt am Ende der Athlet mit der besten Zeit, die Renndistanz ist aber deutlich länger. Auch gibt es im Einzel im Gegensatz zu allen anderen Wettkämpfen für einen Fehlschuss eine Strafminute statt -runde. Dies gibt vor allem guten Schützen die Gelegenheit auf ein gutes Ergebnis.

Männer Frauen Distanz 20 Kilometer 15 Kilometer Laufrunden 5 5 Schießeinlagen 4 4 Bestrafung für Fehlschuss Strafminute Strafminute Nachlader keine keine

Biathlon - Massenstart: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Das Massenstartfeld ist auf 30 Athleten begrenzt. Dabei starten die 25 Bestplatzierten des aktuellen Gesamtweltcups, die restlichen fünf Plätze werden an die besten Athleten des laufenden Weltcuportes vergeben. Gestartet wird zeitgleich, Gewinner ist der, der als erster ins Ziel kommt.

- Männer Frauen Distanz 15 Kilometer 12,5 Kilometer Laufrunden 5 5 Schießeinlagen 4 4 Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader keine keine

Biathlon - Staffel: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

In der Staffel bilden jeweils vier Männer oder Frauen einer Nation ein Team. In der Staffel sind zudem je Schießeinlage drei Nachlader erlaubt, man hat also acht Schüsse für fünf Scheiben.

- Männer Frauen Distanz 4 x 7,5 Kilometer 4 x 6 Kilometer Laufrunden 12 (3 pro Athlet) 12 (3 pro Athletin) Schießeinlagen 8 (2 pro Athlet) 8 (2 pro Athletin) Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader 3 pro Schießeinlage 3 pro Schießeinlage

Biathlon - Mixed-Staffel: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Die Mixed-Staffel beruht auf den gleichen Regeln wie derer der Staffel, nur gehen statt vier Männern oder Frauen je zwei Männer und Frauen einer Nation an den Start.

- Männer Frauen Distanz 2 x 7,5 Kilometer 2 x 6 Kilometer Laufrunden 6 (3 pro Athlet) 6 (3 pro Athletin) Schießeinlagen 4 (2 pro Athlet) 4 (2 pro Athletin) Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader 3 pro Schießeinlage 3 pro Schießeinlage

Biathlon - Single Mixed-Staffel: Laufrunden, Distanz, Schießeinlagen

Die Single -Mixes-Staffel ist die verkürzte Version der Mixed-Staffel. Hier starten nur jeweils ein Mann und eine Frau pro Team.

- Männer Frauen Distanz 5 x 1,5 Kilometer 4x 1,5 Kilometer Laufrunden 5 4 Schießeinlagen 4 pro Athletin 4 pro Athletin Bestrafung für Fehlschuss Strafrunde Strafrunde Nachlader 3 pro Schießeinlage 3 pro Schießeinlage

Biathlon: Wettkampfkalender der Biathlon-WM 2021

Die WM 2021 wird im slowenischen Pokljuka ausgetragen. Dort messen sich die Athleten über 15 Tage in insgesamt zwölf verschiedenen Rennen und sieben verschiedenen Disziplinen.