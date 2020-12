Ski alpin: Abfahrt der Herren in Val d'Isere und Riesenslalom der Damen in Courchevel heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag finden gleich zwei Weltcup-Rennen im Ski Alpin statt. Die Damen sind zum Riesenslalom in Courchevel, die Herren müssen in Val d'Isere zur Abfahrt antreten. Wo Ihr die Wettkämpfe live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ski Alpin: Die heutigen Rennen im Überblick

Ski Alpin: Die heutigen Rennen im Überblick

Insgesamt zwei Rennen finden heute statt.

Datum Uhrzeit Rennen Geschlecht 12.12.2020 09.30 Uhr Riesenslalom Damen 12.12.2020 10.30 Uhr Abfahrt Herren

Ski Alpin heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle DAZN-Abonnenten!. Mit dem beim Streamingdienst zugänglichen Eurosport-Kanal könnt Ihr alle Rennen der Aki-Alpin-Saison 2020/21 live und in voller Länge sehen. Um 09.20 Uhr bzw. 10.20 Uhr starten die Vorberichte zu den Rennen auf Kanal Eurosport 1.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats zahlt Ihr bei DAZN wahlweise lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Alternativ könnt Ihr die Rennen auch im ZDF sehen - wahlweise im TV oder in der Livestream-Übertragung.

Ski Alpin: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Rennen auch bei uns verfolgen. In unseren SPOX-Livetickern verpasst Ihr keine Highlights von den Pisten dieser Welt.

Ski Alpin: DSV-Abfahrer vor Saisonstart ohne Dreßen

Thomas Dreßen erholt sich zu Hause von seiner Hüft-OP, doch die deutschen Abfahrer haben beim Saisonstart auch ohne ihren Topstar viel vor. "Der Ausfall von Thomas tut uns natürlich weh", sagte Cheftrainer Christian Schwaiger vor den Weltcup-Rennen im französischen Val d'Isere, die am Wochenende die Speed-Saison einläuten, aber: "Wir freuen uns sehr auf den Start."

Während Dreßen "demnächst" in Bad Wiessee mit der Reha beginnen soll und noch auf die WM im Frühjahr hofft, kämpfen an seiner Stelle Josef Ferstl, Andreas Sander und Co. in Abfahrt (Samstag) und Super-G (Sonntag) um Punkte. Ferstl, wie Dreßen Kitzbühelsieger, blickt auf eine "sehr spezielle" Vorbereitung zurück. Corona habe alles "etwas komplizierter" gemacht.

Für die Frauen stehen in Courchevel/Frankreich zwei Riesenslaloms auf dem Programm. Nicht mit dabei ist Lena Dürr, die wie Marina Wallner und Jessica Hilzinger bei den Europacup-Slaloms in Südtirol antreten soll.

Ski Alpin: Die aktuelle Weltcup-Stände

Frauen:

Rang Name Nationalität Punkte 1 Petra Vlhova SVK 360 2 Michelle Gisin SUI 175 3 Marta Bassino ITA 158 4 Katharina Liensberger AUT 135 5 Mikaela Shiffrin USA 125 6 Federica Brignone ITA 123 7 Wendy Holdener SUI 116 8 Paula Moltzan USA 114 9 Katharina Truppe AUT 108 10 Lara Gut-Behrami SUI 92

Männer: