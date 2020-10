Ski alpin, Weltcupauftakt: Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Alpine Skiweltcup startete gestern offiziell mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden, heute folgen die Herren in der gleichen Disziplin. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Weltcup-Auftakt: Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im TV und Livestream

Der Riesenslalom besteht wie üblich aus zwei Läufen. Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite um 13 Uhr.

Der Weltcupauftakt in Sölden wird live im Free-TV übertragen. Beide Riesenslalom-Läufe der Herren laufen heute live und in voller Länge auf Eurosport, der zweite Lauf ist außerdem auch live von 12.45 bis 14.20 Uhr im ZDF zu sehen.

Beide Sender zeigen die beiden Läufe auch vollständig im Livestream.

Ski alpin, Weltcup-Auftakt: Riesenslalom der Herren in Sölden heute live auf DAZN

Ski alpin, Weltcup-Auftakt: Riesenslalom der Herren in Sölden heute im Liveticker

Beide Läufe des Herren-Riesenslaloms könnt Ihr auch unter den SPOX-Livetickern finden.

Ski alpin, Weltcupauftakt: Rennprogramm in Sölden

Eine Woche früher als gewöhnlich beginnt der alpine Skiweltcup 2020/21 an diesem Wochenende im österreichischen Sölden.

Datum Uhrzeit Event Geschlecht Liveticker TV Livestream 17.10.2020 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Damen SPOX Eurosport ZDF/Eurosport 17.10.2020 13 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Damen SPOX ZDF/Eurosport ZDF/Eurosport 18.10.2020 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Herren SPOX Eurosport ZDF/Eurosport 18.10.2020 13.15 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Herren SPOX ZDF/Eurosport ZDF/Eurosport

Ski alpin, Weltcup: Alle Riesenslaloms der Herren im Überblick

Vor dem Weltcupfinale vom 17. bis 21. März in Lenzerhaide/Lai (Schweiz) wird die Weltcupsaison für die 46. Alpine Skiweltmeisterschaft (8.-21. Februar 2021) im italienischen Cortina d'Ampezzo unterbrochen.