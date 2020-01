Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: Bei der Vierschanzentournee - einem der prestigeträchtigsten Wettbewerbe im Skispringen - kämpfen seit 1953 jährlich um den Jahreswechsel zahlreiche Athleten in Deutschland und Österreich um den begehrten Titel. SPOX präsentiert alle bisherigen Gesamtsieger.

Erfolgreichster deutscher Springer in der langjährigen Geschichte der Vierschanzentournee ist Jens Weißflog, der sowohl für die DDR als auch die BRD je zwei Titel bei der Tournee gewann.

Außerdem ist er der einzige Athlet, der sich sowohl im Parallel-Stil als auch im heute üblichen V-Stil mit dem Titel schmücken konnte.

1953 war die erste und einzige Tournee, die innerhalb eines Jahres stattfand. Sie begann am 1. Januar mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee: Die Historie der Gesamtsieger im Überblick

Jahr Name Nationalität 1953 Josef Bradl Österreich 1953/54 Olaf Björnstad Norwegen 1954/55 Hemmo Silvennoinen Finnland 1955/56 Nikolai Kamenski Sowjetunion 1956/57 Pentti Uotinen Finnland 1957/58 Helmut Recknagel DDR 1958/59 Helmut Recknagel DDR 1959/60 Max Bolkart BRD 1960/61 Helmut Recknagel DDR 1960/62 Eino Kirjonen Finnland 1962/63 Toralf Engan Norwegen

Die DDR ist bist heute nach Österreich und Finnland (je 16 Gesamtsiege) die erfolgreichste Nation bei der Vierschanzentournee. Die Bundesrepublik Deutschland belegt mit fünf Erfolgen hinter Norwegen (10) den fünften Rang.

Vierschanzentournee: Skandinavische Dominanz

Nach den anfänglichen Erfolgen der DDR folgte eine jahrelange Dominanz der Skandinavier.

Dem Norweger Ingolf Mork (1970/71), dem Japaner Yukio Kasaya (1971/72) sowie den beiden Österreichern Karl Schnabl (1974/75) und Toni Innauer (1975/76) gelang ein ganz besonderes Kunsttück: Sie gewannen jeweils drei Springen, verpassten aber trotzdem den Gesamtsieg.

Jahr Name Nationalität 1963/64 Veikko Krankkonen Finnland 1964/65 Torgeir Brandtzaeg Norwegen 1965/66 Veikko Krankkonen Finnland 1966/67 Björn Wirkola Norwegen 1967/68 Björn Wirkola Norwegen 1968/69 Björn Wirkola Norwegen 1969/70 Horst Queck DDR 1970/71 Jiri Raska Tschechoslowakei 1971/72 Ingolf Mork Norwegen 1972/73 Rainer Schmidt DDR 1973/74 Hans-Georg Aschenbach DDR

Vierschanzentournee: Die ersten Titel von Jens Weißflog

Mehr als zehn Jahre liegen zwischen dem ersten und dem vierten und letzten Erfolg von Jens Weißflog bei der Vierschanzentournee. Zwei davon gewann er für die DDR und zwei für die BRD. Außerdem gewann kein anderer Springer mehr Wettbewerbe als Weißflog (10). Nur Björn Wirkola konnte genauso viele gewinnen.

Jahr Name Nationalität 1974/75 Willi Pürstl Österreich 1975/76 Jochen Danneberg DDR 1976/77 Jochen Danneberg DDR 1977/78 Kari Ylianttila Finnland 1978/79 Pentti Kokkonen Finnland 1979/80 Hubert Neuper Österreich 1980/81 Hubert Neuper Östereich 1981/82 Manfred Deckert DDR 1982/83 Matti Nykänen Finnland 1983/84 Jens Weißflog DDR 1984/85 Jens Weißflog DDR

Vierschanzentournee: Erste Erfolge für die BRD

Nach dem Mauerfall gewann Dieter Thoma 1989/90 den ersten Titel für die Bundesrepublik Deutschland bei der Vierschanzentournee.

Jahr Name Nationalität 1985/86 Ernst Vettori Österreich 1986/87 Ernst Vettori Österreich 1987/88 Matti Nykänen Finnland 1988/89 Risto Laakkonen Finnland 1989/90 Dieter Thoma BRD 1990/91 Jens Weißflog BRD 1991/92 Toni Nieminen Finnland 1992/93 Andreas Goldberger Österreich 1993/94 Espen Bredesen Norwegen 1994/95 Andreas Goldberger Österreich 1995/96 Jens Weißflog BRD

Vierschanzentournee: Sven Hannawald schreibt Geschichte

Samstag, 6. Januar 2001: Sven Hannawald schreibt Geschichte und gewinnt mit seinem Sieg beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen als erster Springer in der Historie der Vierschanzentournee alle vier Einzelwettbewerbe. Dies gelang in der fast 50-jährigen Historie keinem anderen.

Kurios: 2005/06 lagen Janne Ahonen und Jakub Janda mit 1081,5 Punkten exakt gleichauf. Da es bei gleicher Punktezahl keine weiteren Entscheidungskriterien gibt, wurden beide zu Tourneesiegern erklärt. Janne Ahonen ist mit insgesamt fünf Siegen bis heute Rekordsieger der Tournee.

Jahr Name Nationalität 1996/97 Primoz Peterka Slowenien 1997/98 Kazuyoshi Funaki Japan 1998/99 Janne Ahonen Finnland 1999/00 Andreas Widhölzl Österreich 2000/01 Adam Malysz Polen 2001/02 Sven Hannawald BRD 2002/03 Janne Ahonen Finnland 2003/04 Sigurd Pettersen Norwegen 2004/05 Janne Ahonen Finnland 2005/06 Janne Ahonen/Jakub Janda Finnland/Tschechien 2006/07 Anders Jacobsen Norwegen

Vierschanzentournee: Österreich nicht zu schlagen

Nach Sven Hannawald gelang das Kunstück, alle vier Springen bei einer Tournee zu gewinnen mit Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi (2018/19) zwei weiteren Athleten. Zudem schaffte es Österreich als erste Nation, in sieben aufeinanderfolgenden Jahren den Gewinner zu stellen.

Jahr Name Nationalität 2007/08 Janne Ahonen Finnland 2008/09 Wolfgang Loitzl Österreich 2009/10 Andreas Kofler Österreich 2010/11 Thomas Morgenstein Österreich 2011/12 Gregor Schlierenzauer Österreich 2012/13 Gregor Schlierenzauer Österreich 2013/14 Thomas Diethart Österreich 2014/15 Stefan Kraft Österreich 2015/16 Peter Prevc Slowenien 2016/17 Kamil Stoch Polen 2017/18 Kamil Stoch Polen 2018/19 Ryoyu Kobayashi Japan