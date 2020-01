Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Vierschanzentournee macht in Österreich Halt. In Innsbruck findet der dritte Wettbewerb der Tournee statt. Bevor es aber in den Wettkampf geht, müssen in der Qualifikation die Paarungen für den K.o.-Modus ermittelt werden. Wie Ihr die Quali heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Vierschanzentournee: Wann und wo findet die Qualifikation statt?

Das dritte Springen der Vierschanzentournee findet traditionell auf der Bergiselschanze in Innsbruck statt. Der Schanzenrekord von 138m wurde 2015 von Michael Hayböck aufgestellt.

Die Qualifikation zum dritten Springen der Tournee beginnt am heutigen Freitag (3. Januar) um 14 Uhr.

Vierschanzentournee, Innsbruck: So seht Ihr die Quali im TV und Livestream

Es gibt gleich zwei Möglichkeiten, die Qualifikation für das dritte Springen der Vierschanzentournee live im TV zu sehen. Entweder im ZDF oder bei Eurosport.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen kostenfreien Livestream an, der ebenso von Moderator Norbert König sowie Skisprung-Experte Toni Innauer und Live-Reporter Stefan Bier begleitet wird.

Darüber hinaus stellt auch Eurosport einen Livestream zur Verfügung, den Ihr über den Eurosport-Channel auf DAZN abrufen könnt. Neben Wintersport zeigt der Streamingdienst durch die Kooperation mit dem Sportsender auch Olympia, die Australian Open, French Open und US Open live. Ein Abonnement kostet euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

Qualifying in Innsbruck: Die Vierschanzentournee im LIVE-TICKER

Die Qualifikation in Innsbruck könnt Ihr ebenfalls im SPOX-Liveticker verfolgen. Somit seid Ihr immer bei jedem Sprung auf dem neuesten Stand.

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand nach 2 von 4 Springen

In Garmisch-Partenkirchen sicherte sich der Norweger Marius Lindvik seinen ersten Weltcup-Sieg. Zum Tourneeauftakt in Oberstdorf gewann der Vorjahressieger der Tournee Ryoyu Kobayashi.

Platz Name Land Punkte 1. Ryoyu Kobayashi Japan 587,2 2. Karl Geiger Deutschland 580,9 3. Dawid Kubacki Polen 578,7 4. Marius Lindvik Norwegen 568,3 5. Stefan Kraft Österreich 553,6 6. Markus Eisenbichler Deutschland 543,9 7. Piotr Zyla Polen 543,7 8. Robert Johansson Norwegen 542,1 9. Domen Prevc Slowenien 540,8 10. Daiki Ito Japan 540,7 12. Stephan Leyhe Deutschland 538,2 13. Constantin Schmid Deutschland 537,7 14. Pius Paschke Deutschland 533,7

Vierschanzentournee 19/20: Datum und Termine

Nach den Entscheidungen in Innsbruck wird der Sieger der Tournee traditionell in Bischofshofen gekürt.