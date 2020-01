Ski- und Wintersport heute live: Der Slalom der Männer in Madonna di Campiglio im TV, Livestream und Liveticker

Der Wintersport-Zirkus ist endgültig im neuen Jahr angekommen und wartet am heutigen Mittwoch mit einem echten Klassiker auf uns - dem Slalom der Herren in Madonna di Campiglio. Wo Ihr beide Läufe live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes rund ums Event gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ski Alpin: Wo und wann findet der heutige Slalom statt?

Der heutige Nachtslalom findet im italienischen Madonna di Campiglio statt, das rund 30 Kilometer nordwestlich von Trient liegt. Der Start der ersten Laufes ist auf 17.45 Uhr terminiert, der zweite Lauf beginnt voraussichtlich um 20.35 Uhr.

© getty

Ski Alpin: Der Slalom in Madonna di Campiglio heute live im TV und Stream

Im deutschen Free-TV wird der Slalom nur auf Eurosport live gezeigt. Wer lieber auf einen Livestream zurück greifen möchte, kann dies über ein DAZN-Abo tun, mit dem man problemlos Zugriff auf beide Eurosport-Channel (Eurosport 1 und Eurosport 2) hat.





Außerdem überträgt die ARD per Livestream.

Ski Alpin im SPOX-Liveticker

Zu allen Ski-Alpin-Weltcuprennen haben wir bei SPOX kostenlose und ausführliche Liveticker im Angebot, mit denen Ihr immer auf dem neuesten Stand in Sachen Wintersport seid.

Ski Alpin: Die Slalom-Wertung der Männer

Platz Name Nationalität Punkte 1 Clement Noel Frankreich 180 2 Andre Myhrer Schweden 175 3 Henrik Kristoffersen Norwegen 162 4 Ramon Zenhäusern Schweiz 130 5 Alexis Pinturault Frankreich 129 6 Daniel Yule Schweiz 90 7 Alex Vinatzer Italien 82 8 Kristoffer Jakobsen Schweden 80 9 Sebastian Foss Solvag Norwegen 76 9 Manfred Mölgg Italien 76

Ski Alpin: Die Gesamtwertung der Männer