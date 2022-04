Bei UFC 273 steht der Titelkampf im Federgewicht zwischen Alexander Volkanovski und The Korean Zombie im Mittelpunkt. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

UFC 273, Volkanovski vs. The Korean Zombie: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Das klingt nach einem Highlight für alle UFC-Fans! Volkanovski vs. The Korean Zombie - so lautet der Headliner bei UFC 273. Das komplette Event mit weiteren vielversprechenden Kämpfen findet deutscher Zeit in der Nacht von Samstag, 9. April, auf Sonntag, 10. April, in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville (USA) statt.

Hauptkampf von UFC 273 ist der Titelkampf im Fliegengewicht zwischen dem amtierenden Champion Alexander Volkanovski aus Australien und "Korean Zombie" Chan Sung Jung. Zweites Highlight ist der Titelkampf im Bantamgewicht zwischen Champion Aljamain Sterling und Interimschampion Petr Yan.

Die Kämpfe der Main Card beginnen um 5 Uhr, der Hauptkampf Volkanovski vs. The Korean Zombie sollte gegen 7 Uhr losgehen.

UFC 269: Die Kämpfe der Main Card für das Event

Gewichtsklasse Kampfpaarung Federgewicht Alexander Volkanovski (c) vs. Chan Sung Jung (The Korean Zombie) Bantamgewicht Aljamain Sterling (c) vs. Petr Yan Weltergewicht Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev Strohgewicht (Frauen) Mackenzie Dern vs. Tecia Torres Leichtgewicht Linc Pichel vs. Mark Madsen

UFC 273, Übertragung: Volkanovski vs. The Korean Zombie heute live im TV und Livestream

Wer UFC 273 mit den beiden Titelkämpfen live verfolgen möchte, für den ist DAZN heute die einzige Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt regelmäßig die besten UFC-Events und ist selbstverständlich auch bei UFC 273 live dabei. Abrufen könnt Ihr den Livestream auf dazn.com oder in der DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Wie bereits des öfteren bei vergangenen UFC-Übertragungen bietet DAZN auch bei UFC 273 zwei Übertragungen an - eine mit englischem Originalkommentar und eine mit Mark Bergmann und Experte Peter Sobotta.

Das "Netflix des Sports" hat neben den besten UFC-Events noch zahlreiche weitere Highlights aus den verschiedensten Sportarten in seinem umfangreichen Programmangebot. Einige Beispiele gefällig? Da hätten wir fast alle Spiele der Champions League, alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Tennis, Wintersport und Boxen.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 29,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Noch kein DAZN-Abo? Hier könnt Ihr Euch eines zulegen!

UFC 273: Alexander Volkanovski und The Korean Zombie im Vergleich

Alexander Volkanovski ist die uneingeschränkte Nummer eins im Fliegengewicht. Auf UFC-Ebene gewann er alle seine bisherigen zehn Kämpfe. Den Titel holte er sich bei UFC 245 im Dezember 2019 durch einen Sieg gegen Max Holloway. Der Kampf gegen The Korean Zombie ist Volkanovskis dritte Titelverteidigung.

The Korean Zombie ist die aktuelle Nummer 4 im Fliegengewicht. Der 35 Jahre alte Südkoreaner verlor zwei seiner letzten fünf Kämpfe.