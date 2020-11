In der heutigen UFC Fight Night kommt es unter anderem zum Duell zwischen den Altmeistern Paul Felder und Rafael dos Anjos. SPOX bringt Euch auf den neusten Stand und verrät Euch, wo Ihr den Kampf im TV und Livestream sehen könnt.

UFC - Paul Felder vs. Rafael dos Anjos: Uhrzeit, Ort

Los geht es heute Nacht um 1 Uhr, die Prelims starten bereits um 22 Uhr. Austragungsort ist wie zuletzt und bis Ende Januar noch das UFC Apex in Las Vegas. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist es bereits die 14. Fight Night, die in der eigenen Einrichtung durchgeführt wird.

UFC Fight Night 183: Felder vs. Dos Anjos heute live im TV und Livestream

Wie bei allen UFC-Events ist auch heute wieder der Streamingdienst DAZN Eure Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung geht.

DAZN geht um 1 Uhr auf Sendung und überträgt die komplette Main Card live. Kommentator Sebastian Hackl wird Euch durch die Übertragung führen. Ihr habt aber weiterhin die Option, auch der originalen Tonspur zu lauschen.

UFC Fight Night 183: Vorschau

Von der Couch ins Octagon: Noch vor fünf Tagen bereitete sich Paul Felder intensiv auf seinen Einsatz bei Fight Night 183 vor - damals noch als Co-Kommentator. Da Islam Makhachev seinen Kampf gegen Rafael dos Anjos nicht bestreiten konnte, musste ein Ersatz her. Felder musste nicht lange überredet werden und ging sofort ins Training.

Der 35-Jährige war zuletzt im Februar, damals im neuseeländischen Auckland, aktiv. Gegen Dan Hooker musste er eine Niederlage durch die Entscheidung der Punkterichter in Kauf nehmen. Felder liebäugelte mit seinem Karriereende, so richtig machte er die Tür aber nie zu. Für "interessante Duelle" würde er zurückkehren, sagte er damals.

Nun geht es für ihn also gegen Dos Anjos, der nach langer Zeit wieder ins Leichtgewicht zurückkehrt. Der 36-Jährige will wieder ins Titelrennen zurück und nutzte natürlich jede Chance, um seine Konkurrenten herauszufordern. Ob Michael Chandler oder Conor McGregor: Ein großer Name sollte als Ersatz her.

UFC Fight Night 183: Die Fight Card im Überblick

Die Corona-Pandemie macht selbstverständlich auch vor der UFC nicht Halt. Mehrere Duelle mussten daher geändert werden.