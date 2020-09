UFC 253: Israel Adesanya vs. Paulo Costa heute live im TV und Livestream

Israel Adesanya, der neue Superstar am UFC-Himmel, will heute gegen Paulo Costa seinen Titel im Mittelgewicht verteidigen. Bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige rund um den Fight und wo Ihr UFC 253 im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC 253: Adesanya vs. Costa - Uhrzeit, Ort

Die UFC ist zurück auf Fight Island. Um den internationalen Kämpfern eine Bühne zu geben, mietete sich die Organisation wieder auf Yas Island in Abu Dhabi ein.

Um eine hohe Einschaltquote in den USA zu erreichen, finden die Kämpfe in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in der Nacht statt. Die Hauptkämpfe starten um 4 Uhr deutscher Zeit (6 Uhr Ortszeit).

UFC 253: Adesanya vs. Costa im TV und Livestream verfolgen

UFC 253: Paulo Costa - Das Kraftpaket will es allen zeigen

"Du bist kein echter Champions, du verdienst es nicht. Ich werde dich umbringen", tönte Paulo Costa im Vorfeld des Kampfes. Das brasilianische Kraftpaket meint, dass er den Champions bereits mit wenigen Treffern und seiner Schlagkraft einschüchtern würde.

Apropos Kraftpaket: Dem Brasilianer wurde von der Adesanya-Seite immer wieder vorgeworfen, er würde dopen. Für Costa sind seine Muskeln das Ergebnis harter Arbeit. "Ich sehe mich als harten Typen, vielleicht als härtesten des Planeten. Ich trainiere sehr hart, in jeder Einheit mit zwei oder drei Typen, harte Treffer, harte Schläge, harte Kicks. Ich gebe immer 100 Prozent."

Costa geht mit 13 Siegen und keiner Niederlage in den Titelkampf. Sein letzter Kampf gegen Yoel Romeo war der einzige Sieg seiner Karriere, der durch die Wertungsrichter entschieden wurde. Aufgrund einer Armverletzung musste Costa den für März angesetzten Kampf absagen, daher musste Adesanya gegen Yoel Romeo antreten.

UFC 253: Die Fight Card im Überblick

