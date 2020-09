UFC 253: Israel Adesanya verteidigt souverän Titel - Jan Blachowicz Nachfolger von Jon Jones

Israel Adesanya hat das mit Spannung erwartete Duell gegen Paulo Costa souverän für sich entschieden und seinen Titel im Mittelgewicht verteidigt. Außerdem: Jan Blachowicz ist neuer Nachfolger von Jon Jones.

Der 31-jährige Adesanya bearbeitete Costa anfangs mit zahlreichen Leg-Kicks und war durch seine Schnelligkeit für den Brasilianer nicht zu fassen. Durch die Leg-Kicks wurde Costa mit der Zeit immer eingeschränkter in seinen Bewegungen.

In der zweiten Runde war es wieder ein Kick, der Adesanya den Sieg vorbereitete. Er traf seinen Kontrahenten am Kopf und verursachte so eine Platzwunde. Danach traf er Costa mit einer Linken und brachte ihn zu Boden. Nach abgelaufenen drei Minuten und 59 Sekunden wurde der Kampf schließlich gestoppt.

Adesanya gewann somit seinen neunten Kampf in Folge (zwei davon Titelverteidigungen). "Vertraut mir. Ich musste Euch einfach nur daran erinnern, dass ich der Beste bin", sagte er nach dem Kampf.

UFC 253: Blachowicz neuer Halbschwergewichts-Champion

Im Co-Main-Event siegte der Pole Jan Blachowicz nach K.o. gegen Dominick Reyes und krönte sich somit zum neuen Halbschwergewichts-Champion. Der 37-Jährige folgt somit auf Jon Jones, der ins Schwergewicht wechselte und dabei seinen Titel abgab.

UFC 253 fand nach zweimonatiger Pause wieder auf "Fight Island", Yas Island in Abu Dhabi, statt. In den kommenden fünf Wochen wird sich die UFC noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten, bis die Kämpfe wieder in Las Vegas ausgetragen werden. Zuschauer waren auf "Fight Island" allerdings nicht zugelassen.

UFC 253: Die Fight Card im Überblick