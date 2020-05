UFC 249: Ort, Datum, TV-Übertragung, Fightcard

In Zeiten der Coronakrise ist die UFC eine der wenigen Organisationen, die auch weiterhin Events veranstaltet. UFC 249 steht an. Wann und wo Ihr die Veranstaltung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, seht Ihr hier.

Nach mehreren Absagen, Verschiebungen und Ausfällen von Kämpfen findet endlich das MMA-Event UFC 249 statt. Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ohne Zuschauer ausgetragen.

UFC 249: Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort

UFC 249 wird von Samstag (9. Mai) auf Sonntag (10. Mai) in Jacksonville, Florida, in der VyStar Veterans Memorial Arena über die Bühne gehen. Die Kämpfe der Maincard beginnen am Sonntag um 4 Uhr. Der Hauptkampf zwischen Tony Ferguson und Justin Gaethje wird um ca. 6.15 MEZ beginnen. Die Early-Preliminary-Kämpfe steigen ab 0.30 Uhr.

UFC 249: live im TV und Livestream

DAZN hat die Übertragungsrechte für die UFC. Somit wird UFC 249 in Deutschland exklusiv vom "Netflix des Sports" gezeigt.

© getty

UFC 249: Übersicht der teilnehmenden Kämpfer

Im Hauptkampf von UFC 249 wird Tony Ferguson gegen Justin Gaethje um den Interimsgürtel im Leichtgewicht kämpfen. Das Co-Main-Event beinhaltet ebenfalls einen Titelkampf. Champion Henry Cejudo wird seinen Titel gegen den ehemaligen Bantamgewichts-Weltmeister Dominick Cruz verteidigen.

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Leichtgewicht Tony Ferguson vs. Justin Gaethje Hauptkampf/Titelkampf Bantamgewicht Henry Cejudo (c) vs. Dominick Cruz Co-Hauptkampf/Titelkampf Schwergewicht Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik Federgewicht Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar Schwergewicht Greg Hardy vs. Yorgan de Castro Preliminary Card (ESPN) Weltergewicht Donald Cerrone vs. Anthony Pettis Schwergewicht Aleksei Oleinik vs. Fabrício Werdum Strohgewicht der Frauen Carla Esparza vs. Michelle Waterson Mittelgewicht Uriah Hall vs. Ronaldo Souza Early Preliminary Card (ESPN+) Weltergewicht Vicente Luque vs. Niko Price Federgewicht Bryce Mitchell vs. Charles Rosa Halbschwergewicht Ryan Spann vs. Sam Alvey

UFC 249: Weitere Events geplant

Am 13. und am 16. Mai sind von der UFC zwei weitere Events geplant. Das bestätigte UFC-Präsident Dana White gegenüber dem amerikanischen Sender ESPN. Wer an den Kämpfen teilnimmt, ist noch unklar.