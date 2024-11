"Anhaltende Verletzung": Novak Djokovic sagt für ATP Finals ab

"Es ist eine Ehre, sich für die Finals zu qualifizieren. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, doch aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nicht spielen", schrieb Djokovic.

Damit findet das Saisonfinale erstmals seit 2001 ohne einen Spieler der "Big Three" statt. Roger Federer hatte seine Karriere 2021 beendet, Rafael Nadal hört nach dem Davis-Cup-Finalturnier Ende November auf und ist nicht für Turin qualifiziert. Djokovic hat die ATP Finals siebenmal, Federer sechsmal gewonnen. Nadal fehlt der Titel in seiner Sammlung.

Djokovic hatte bereits in der Vorwoche für das Paris Masters abgesagt und stattdessen auf den Malediven mit seiner Familie Urlaub gemacht. Im Saisonendspurt hatte er bereits angedeutet, dass Turniere wie die ATP Finals keine große Bedeutung mehr für ihn haben. "Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig", sagte er über das Treffen der acht Jahresbesten in Turin zum Saisonabschluss.

Djokovic will sich im Spätherbst seiner Karriere nur noch auf die Grand Slams und den Davis Cup konzentrieren, mit dem Olympiasieg in Paris hatte er sich im Sommer seinen letzten großen Karriere-Traum erfüllt.

Durch die Absage des 24-maligen Major-Champions ist klar, dass Casper Ruud (Norwegen), Alex de Minaur (Australien) und der Russe Andrej Rublew die letzten drei Startplätze für Turin erhalten. Zuvor hatten sich bereits der Tourdominator und Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien, der neue Weltranglistenzweite Alexander Zverev, Spaniens Topstar Carlos Alcaraz, der Russe Daniil Medwedew und Taylor Fritz aus den USA qualifiziert.