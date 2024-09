Laver Cup: Alexander Zverev und Carlos Alcaraz verlieren Doppel

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev ist mit einer Niederlage in den Laver Cup in Berlin gestartet. Die Nummer zwei der Weltrangliste verlor am Freitagabend das hochklassig besetzte Doppel an der Seite des spanischen Superstars Carlos Alcaraz gegen die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz mit 6:7 (5:7), 4:6. Im Duell zwischen dem Team Europa und einer Weltauswahl steht es nach dem ersten Tag des Showturniers 2:2.

Anzeige

Zverev und Wimbledon- sowie French-Open-Sieger Alcaraz kommunizierten während des Matches viel. In der gut besuchten Arena am Ostbahnhof, darunter viel Sportprominenz wie Dirk Nowitzki, Bastian Schweinsteiger oder Angelique Kerber, konnte das Duo die Niederlage aber nicht abwenden. Die Entscheidung fiel nach einem späten Break im zweiten Satz. Zuvor hatten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) für Europa gepunktet. Tsitsipas setzte sich gegen Thanasi Kokkinakis (Australien) mit 6:1, 6:4 durch, Dimitrow bezwang Alejandro Tabilo (Chile) in einem sehenswerten Match mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) und brachte die Europäer von Teamchef Björn Borg zwischenzeitlich in Führung. Der Argentinier Francisco Cerundolo hatte im ersten Einzel den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:4 bezwungen. Der von Roger Federer mitorganisierte Laver Cup wird zum siebten Mal ausgetragen und findet erstmals in Deutschland statt. Die ersten vier Duelle hatte Europa gewonnen, zuletzt war die Weltauswahl zweimal siegreich. Der Laver-Cup-Modus belohnt Siege am zweiten und dritten Tag mit mehr Punkten. Am Samstag und Sonntag stehen insgesamt sechs weitere Einzel und zwei Doppel auf dem Spielplan.

Artikel und Videos zum Thema