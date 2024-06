Titelpremiere! Brite Jack Draper gewinnt Finale in Stuttgart gegen Ex-Champion Matteo Berrettini

Der britische Tennisprofi Jack Draper (22) hat sich in Stuttgart seinen ersten ATP-Titel gesichert. Der 22-Jährige, der ab Montag in der Weltrangliste als neue Nummer eins Großbritanniens geführt wird, gewann am Sonntag das Finale des Turniers am Neckar gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (28) aus Italien 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Anzeige