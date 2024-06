Tennis: Alexander Zverev beim Saisondebüt auf Rasen erfolgreich

Beim ATP-Turnier in Halle/Ostwestfalen gewann der Olympiasieger sein erstes Match der Saison auf Rasen im deutschen Erstrundenduell mit dem Kölner Qualifikanten Oscar Otte nach Anlaufproblemen glanzlos 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Sein nächster Gegner im Achtelfinale ist der ungesetzte Italiener Lorenzo Sonego.

"Oscar hat es mir schwer gemacht. Aber je länger das Match gedauert hat, desto besser habe ich gespielt", sagte Zverev im Sieger-Interview auf dem Center Court: "Ich freue mich über den Sieg, weil man auf Gras die Chancen, die man bekommt, nutzen muss, aber ich hoffe, dass ich mich im nächsten Spiel steigern kann."

Zverev, der vor Wochenfrist zur Regeneration kurzfristig auf seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart verzichtet hatte, kann nach seinem Erstrundenerfolg weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen. 2016 und im Folgejahr war der Rechtshänder in Halle immerhin bis ins Finale gekommen.