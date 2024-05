Aus für Top-Duo in Madrid! Carlos Alcaraz unterliegt Andrey Rublev - Jannik Sinner steigt verletzt aus

Carlos Alcaraz ist im Viertelfinale des ATP-Masters in Madrid an Andrey Rublev gescheitert. Der Turniersieger von 2022 und 2023 unterlag dem Weltranglistenachten aus Russland mit 6:4, 3:6 und 2:6. Für den 20-jährigen Alcaraz war es bei seiner vierten Teilnahme am Turnier die erst zweite Niederlage. Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner stieg am Mittwoch aus dem Turnier aus.

Alcaraz, der die Sandplatzturniere in Monte Carlo und Barcelona wegen einer Verletzung des rechten Arms hatte auslassen müssen, kontrollierte den ersten Satz. Rublew kämpfte sich jedoch zurück. "Ich denke, der Aufschlag hat mich oft gerettet, aber der Schlüssel war, dass es eines meiner ersten Matches war, in dem ich das ganze Match über völlig ruhig war, ich habe kein Wort gesagt, auch wenn ich verloren habe", sagte der 26-Jährige. Der Weltranglistendritte Alcaraz wirkte im weiteren Verlauf des Spiels bei kühlen Temperaturen und geschlossenem Dach der "Caja Magica" zunehmend müde. Rublew schaffte Breaks im ersten sowie fünften Spiel des Entscheidungssatzes. Der Russe schlug 30 Winner, Alcaraz wirkte nach seinem Dreisatzsieg gegen Jan-Lennard Struff im Achtelfinale, das sich über fast drei Stunden hinzog, erschöpft. Wenige Minuten nach dem Aus für Alcaraz gab die Turnierleitung via X bekannt, dass Sinner (Italien) aufgrund einer Hüftverletzung nicht mehr in Madrid antreten wird. Das für Donnerstag geplante Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) findet nicht statt.

