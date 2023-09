Davis-Cup-Relegation: Altmaier und Hanfmann siegen - Deutschland dicht vor Klassenerhalt

Das deutsche Davis-Cup-Team steht vor dem Klassenerhalt. Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann lassen im Relegationsduell zum Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina nichts anbrennen.

Köln/Mostar (SID) Daniel Altmaier brüllte seine Freude heraus, kurz danach jubelte auch Yannick Hanfmann: Deutschlands Davis-Cup-Team hat ohne den verletzten Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev den Klassenerhalt dicht vor Augen. Mit hochkonzentrierten Auftritten bescherten Altmaier und Hanfmann der deutschen Mannschaft im kniffligen Relegationsduell mit Bosnien und Herzegowina einen Start nach Maß - und drei Matchbälle.

Der Kempener Altmaier erkämpfte sich zum Auftakt bei unangenehmen 30 Grad auf dem Sandplatz von Mostar ein 7:6 (7:5), 6:2 gegen den aufmüpfigen Nerman Fatic. Wenig später legte Hanfmann gegen den angeschlagenen Damir Dzumhur, die frühere Nummer 23 der Welt, beim 6:2, 6:1 eine blitzsaubere Vorstellung hin.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es einfach war. Ich war aufgeregt", gab Hanfmann nach der Partie im Interview mit ServusTV mit einem Lächeln zu. Der Karlsruher hatte zuvor noch kein Spiel im Davis Cup gewonnen, auf dem Court blieb er aber eiskalt. "Ich habe sehr gut gespielt", resümierte der 31-Jährige.

Schon am Sonntag (ab 10.30/ServusTV Deutschland und ServusTV On) können Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel gegen Mirza Basic und Fatic den Klassenerhalt klarmachen. Im Falle einer Niederlage kommt es anschließend zum Duell zwischen Altmaier und Dzumhur. Hanfmann und Fatic sind für das fünfte und letzte Match der Begegnung vorgesehen. Deutschland benötigt insgesamt drei Matchgewinne, um den dritten Abstieg nach 1982 und 2003 zu verhindern.

Zverev drückte seinen Teamkollegen auf der Mittelmeerinsel Korsika die Daumen. Der Hamburger genehmigt sich mit seiner Freundin Sophia Thomalla eine Auszeit von der Tour, zuvor hatte er seine Teilnahme am Davis Cup aufgrund einer bei den US Open erlittenen Oberschenkelverletzung abgesagt. In Jan-Lennard Struff fehlt auch die deutsche Nummer zwei in Mostar.

Und daher verteilte sich vor dem Auftakt der große Druck allen voran auf Hanfmann und Altmaier, der ebenfalls im Davis Cup zuvor noch keinen Punkt geholt hatte. "Es war mein erstes Auswärtsspiel, das war eine komplett neue Erfahrung für mich", sagte er. Von Nervosität war jedoch keine Spur. Vor allem Hanfmann hatte seinen Gegner, den Topspieler der Gastgeber, zu jeder Zeit im Griff.