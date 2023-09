Davis Cup: Novak Djokovic führt Serbien ins Viertelfinale

Tennisstar Novak Djokovic hat Serbien nur fünf Tage nach seinem Triumph bei den US Open ins Viertelfinale des Davis Cup geführt. Der 36-Jährige bezwang Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3, 6:4 und sorgte in Valencia für die vorentscheidende 2:0-Führung gegen Spanien. Zuvor hatte Laslo Djere mit 6:4, 6:4 gegen Albert Ramos-Vinolas gewonnen.

Für Djokovic war es der erste Auftritt im Davis Cup seit dem verlorenen Halbfinale gegen Kroatien 2021. Am vergangenen Wochenende hatte er in New York den 24. Grand-Slam-Titel seiner Karriere geholt.

"Ich schwebe auf Wolke sieben mit allem, was in letzter Zeit auf dem Tennisplatz passiert ist", sagte Djokovic: "Für Serbien, für mein Land zu spielen, ist etwas ganz anderes. Es ist eine große Verantwortung und ein großer Druck, aber es ist auch ein Privileg und eine Ehre." Die K.o.-Phase wird im November in Malaga ausgetragen.

Einen emotionalen Sieg holte derweil Andy Murray für Großbritannien. Nach dem 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 gegen den Schweizer Leandro Riedi in Manchester verriet Murray, dass er wegen des Spiels die Beerdigung seiner Großmutter verpasst hatte. "Heute ist ein harter Tag für mich, heute ist die Beerdigung meiner Oma. Es tut mir für meine Familie leid, dass ich nicht dabei sein kann, aber Oma, das hier ist für dich."