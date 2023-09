Tennis: Alexander Zverev im Finale von Chengdu

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht in seiner Comeback-Saison kurz vor dem zweiten Titel. Der topgesetzte Hamburger schlug im Halbfinale beim Hartplatzturnier in Chengdu/China den Bulgaren Grigor Dimitrow mit einer Energieleistung 6:3, 7:6 (7:2). Im Endspiel des 250er-Turniers wartet nun am Dienstag (11.00 Uhr MESZ/Sky) der ungesetzte Wimbledon-Viertelfinalist Roman Safiullin aus Russland.

Zverev hielt Dimitrow mit einer konzentrierten Leistung auch im vierten Duell in diesem Jahr in Schach. Er hatte den Bulgaren zuvor bereits bei den French Open, den US Open und beim Masters in Cincinnati bezwungen. Durch den siebten Erfolg im achten Match gegen Dimitrow zog Zverev in sein insgesamt 32. Finale auf der ATP-Tour ein und kämpft um den 21. Titel.

Der 26-Jährige gibt in Chengdu sein Comeback auf der Tour, nachdem er sich im Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. In diesem Jahr hatte der Zehnte der aktuellen Weltrangliste bereits in seiner Heimatstadt Hamburg triumphiert und seinen ersten Turniersieg nach der schweren Knöchelverletzung aus dem Frühsommer des vergangenen Jahres gefeiert.